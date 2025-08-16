Саммит Трампа и Путина: соглашения нет, Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку
15 августа на Аляске прошли первые за более чем 4 года очные переговоры глав США и РФ. Стороны заявляют, что довольны разговором, но соглашения по прекращению войны в Украине по-прежнему нет. DW собрала главное.
Первая за более чем 4 года очная встреча президентов США и России прошла на Аляске в пятницу, 15 августа. Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры в формате «три на три» на военной базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Обе стороны назвали разговор конструктивным и продуктивным, но в то же время добиться достижения сделки по прекращению войны в Украине пока не удалось.
Призывы до переговоров
В преддверии саммита на Аляске президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что встреча президентов России и США «откроет возможность реального пути к честному миру и сущностного разговора лидеров в трехстороннем формате» с участием Киева, Москвы и Вашингтона. Он также договорился встретиться после саммита на Аляске с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Статья продолжается после рекламы
А Юлия Навальная, вдова российского оппозиционера Алексея Навального, призывала Путина и Трампа договориться об обмене заключенными. Она также попросила освободить тех, кого посадили в России «за антивоенные высказывания и посты в соцсетях».
Как начинались закрытые переговоры
Главы государств встретились на красной дорожке в Анкоридже, после чего проследовали в автомобиль Трампа и вместе выехали к месту, где будет организовано мероприятие.
Затем началась закрытая часть переговоров в формате «три на три». С российской стороны к лидерам присоединился глава МИД Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков, а с американской – госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который ранее по поручению руководства неоднократно прилетал в Москву для переговоров с Кремлем.
Пресс-конференция Трампа и Путина
Переговоры длились почти три часа, после чего Путин и Трамп вышли к журналистам для совместной пресс-конференции. Первым с восьмиминутной речью выступил глава России. Он, в частности, назвал США «близким соседом», но при этом отметил, что за последние годы отношения между странами «скатились до самой низкой точки со времен холодной войны». В этой связи, продолжил Путин, его встреча с Трампом «реально назрела».
Еще президент России заявил, что война в Украине стала «одним из центральных вопросов» переговоров. Он согласился с позицией Трампа о необходимости гарантий безопасности для страны, но в то же время повторил свои слова о том, что «события на Украине связаны с фундаментальными угрозами» нацбезопасности России и что для урегулирования конфликта «должны быть устранены все первопричины кризиса».
Речь Трампа продлилась менее четырех минут. Он сразу сказал, что делегации «не смогли найти полного понимания» и что, «к сожалению, пока сделки нет». При этом президент США заявил, что на встрече был достигнут «существенный прогресс», а вероятность достижения мирного урегулирования войны в Украине «очень хорошая». Затем Трамп пообещал позвонить Зеленскому и партнерам по НАТО, чтобы рассказать детали переговоров. В конце он выразил надежду увидеться с Путиным вскоре еще раз. Президент РФ предложил сделать это в Москве, на что Трамп ответил: «Вполне возможно».
Статья продолжается после рекламы
Прекращение переговоров
Практически сразу после завершения пресс-конференции лидеры двух стран покинули Аляску, хотя изначально был запланирован рабочий обед с расширенными делегациями, в которые, например, должны были войти главы Минобороны и Минфина РФ Андрей Белоусов и Антон Силуанов, а также глава Пентагона Пит Хегсет и руководитель Минфина США Скотт Бессент.
Трамп дал интервью после саммита
В получасовом интервью телеканалу Fox News президент США оценил день переговоров «на 10 из 10». По его словам, после совместной пресс-конференции он «очень искренне» наедине поговорил с главой Кремля. Трамп добавил, что теперь достижение сделки по прекращению войны зависит от Владимира Зеленского. Он посоветовал президенту Украины заключить сделку с Путиным. А о новых санкциях в отношении России Трамп пообещал ближайшие 2-3 недели не думать.
Президент США Дональд Трамп любит хвалить свое умение заключать сделки, но чтобы сохранить свой имидж, в пятницу на встрече с российским президентом Владимиром Путиным ему потребуется добиться какого-то результата, пишет Financial Times.
По словам генерального директора Äripäev Игоря Рытова, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в лучшем случае будет нейтральной. Вероятнее всего, однако, она будет довольно плохой, а в худшем случае – очень плохой.
Финский инвестиционный эксперт Веса Путтонен считает, что рынок уже устал от заявлений Трампа и не позволит ему полностью реализовать откровенно безумные планы. При этом он видит серьезную угрозу со стороны Японии, где государственный долг и ускоряющаяся инфляция могут вызвать масштабный кризис.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.