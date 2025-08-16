Назад 16.08.25, 10:39 Саммит Трампа и Путина: соглашения нет, Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку 15 августа на Аляске прошли первые за более чем 4 года очные переговоры глав США и РФ. Стороны заявляют, что довольны разговором, но соглашения по прекращению войны в Украине по-прежнему нет. DW собрала главное.

Foto: Scanpix

Первая за более чем 4 года очная встреча президентов США и России прошла на Аляске в пятницу, 15 августа. Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры в формате «три на три» на военной базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Обе стороны назвали разговор конструктивным и продуктивным, но в то же время добиться достижения сделки по прекращению войны в Украине пока не удалось.

Призывы до переговоров

В преддверии саммита на Аляске президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что встреча президентов России и США «откроет возможность реального пути к честному миру и сущностного разговора лидеров в трехстороннем формате» с участием Киева, Москвы и Вашингтона. Он также договорился встретиться после саммита на Аляске с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

А Юлия Навальная, вдова российского оппозиционера Алексея Навального, призывала Путина и Трампа договориться об обмене заключенными. Она также попросила освободить тех, кого посадили в России «за антивоенные высказывания и посты в соцсетях». Как начинались закрытые переговоры Главы государств встретились на красной дорожке в Анкоридже, после чего проследовали в автомобиль Трампа и вместе выехали к месту, где будет организовано мероприятие. Затем началась закрытая часть переговоров в формате «три на три». С российской стороны к лидерам присоединился глава МИД Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков, а с американской – госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который ранее по поручению руководства неоднократно прилетал в Москву для переговоров с Кремлем. Пресс-конференция Трампа и Путина Переговоры длились почти три часа, после чего Путин и Трамп вышли к журналистам для совместной пресс-конференции. Первым с восьмиминутной речью выступил глава России. Он, в частности, назвал США «близким соседом», но при этом отметил, что за последние годы отношения между странами «скатились до самой низкой точки со времен холодной войны». В этой связи, продолжил Путин, его встреча с Трампом «реально назрела».

Foto: GAVRIIL GRIGOROV

Еще президент России заявил, что война в Украине стала «одним из центральных вопросов» переговоров. Он согласился с позицией Трампа о необходимости гарантий безопасности для страны, но в то же время повторил свои слова о том, что «события на Украине связаны с фундаментальными угрозами» нацбезопасности России и что для урегулирования конфликта «должны быть устранены все первопричины кризиса».

Речь Трампа продлилась менее четырех минут. Он сразу сказал, что делегации «не смогли найти полного понимания» и что, «к сожалению, пока сделки нет». При этом президент США заявил, что на встрече был достигнут «существенный прогресс», а вероятность достижения мирного урегулирования войны в Украине «очень хорошая». Затем Трамп пообещал позвонить Зеленскому и партнерам по НАТО, чтобы рассказать детали переговоров. В конце он выразил надежду увидеться с Путиным вскоре еще раз. Президент РФ предложил сделать это в Москве, на что Трамп ответил: «Вполне возможно».

Прекращение переговоров

Практически сразу после завершения пресс-конференции лидеры двух стран покинули Аляску, хотя изначально был запланирован рабочий обед с расширенными делегациями, в которые, например, должны были войти главы Минобороны и Минфина РФ Андрей Белоусов и Антон Силуанов, а также глава Пентагона Пит Хегсет и руководитель Минфина США Скотт Бессент.

Трамп дал интервью после саммита

В получасовом интервью телеканалу Fox News президент США оценил день переговоров «на 10 из 10». По его словам, после совместной пресс-конференции он «очень искренне» наедине поговорил с главой Кремля. Трамп добавил, что теперь достижение сделки по прекращению войны зависит от Владимира Зеленского. Он посоветовал президенту Украины заключить сделку с Путиным. А о новых санкциях в отношении России Трамп пообещал ближайшие 2-3 недели не думать.