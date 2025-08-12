Назад KM 12.08.25, 10:28 Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ

95% предложений в Дубае дают лишь стандартную доходность

Кажется, что Дубай — идеальное место для инвестиций. Это так, доходность от аренды и прирост стоимости недвижимости увеличивают доходность по сравнению с Европой минимум в 2 раза, но не всё так просто. Более 150 застройщиков и около 500 проектов создают иллюзию выбора. Однако:

• 95% этих объектов дают типичный рост на уровне 5–10% в год

• и лишь около 5% проектов способны дать на сотни тысяч евро прибыли

Такие квартиры разбирают за 2 часа с момента старта продаж. Большинство инвесторов опаздывают — и остаются с «типовыми» инвестициями, которые никогда не вырастут в цене серьёзно.

Некоторые проекты уже дали инвесторам 200 000 € и более

На рынке есть закономерности. Проекты, которые выстреливают, объединяют одни и те же признаки:

• район находится в активной стадии развития, рядом строится метро, аэропорт или государственная инфраструктура;

• квартира покупается на этапе, когда на месте дома еще песок, но через пару лет — это престижный зеленый район;

• в проекте есть вид на море или парк (разница между квартирами с видом и без — до +30% к цене);

• это не просто квартира, а редкий вариант в лучшей развивающейся локации, за которым охотится самая платёжеспособная аудитория (2-бедрумные квартиры показали самую высокую доходность в моей практике).

Инвестировать в правильный проект с правильным агентом

Анализ закрытой для частного инвестора информации, а также десятка проектов и сотни сделок показал:

• есть закономерность: все проекты купленные в правильном месте в правильное время дали сотни тысяч евро прибыли инвесторам.

• сейчас имеется всего несколько проектов, где квартиры стартуют от 550 000 €.

• точно такие же проекты в любой подобной локации сейчас стоят от 1 000 000 € — рост более чем очевиден.

• количество таких квартир строго ограничено — и с каждым месяцем их всё меньше. Счёт идёт на дни, иногда на часы.

Истории инвесторов с реальными цифрами

Аналитика показывает, что инвесторы, которые воспользовались данным методом и учли все детали заработали от 200 000.- евро до 4 000 000.- евро. Данные из закрытых источников, доступных только лицензированным брокерам перед вами:

В течение прошедших трёх месяцев 5 моих клиентов из Эстонии смогли получить квартиры в правильных, растущих проектах. Один из инвесторов вышел из инвестиции с прибылью в 100 тысяч евро, не дожидаясь окончания строительства.

Хочешь увидеть больше реальных кейсов, получить понимание, как выбрать объект с высокой доходностью? Запишись на консультацию.

