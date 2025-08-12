Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,19%295,93
  • OMX Riga0,41%920,5
  • OMX Tallinn−0,07%2 035,24
  • OMX Vilnius−0,01%1 208,38
  • S&P 5000,96%6 434,64
  • DOW 301,01%44 420,59
  • Nasdaq 1,18%21 638,62
  • FTSE 1000,2%9 147,81
  • Nikkei 2252,15%42 718,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93
  • KM
  • 12.08.25, 10:28

Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ

95% предложений в Дубае дают лишь стандартную доходность

Кажется, что Дубай — идеальное место для инвестиций. Это так, доходность от аренды и прирост стоимости недвижимости увеличивают доходность по сравнению с Европой минимум в 2 раза, но не всё так просто. Более 150 застройщиков и около 500 проектов создают иллюзию выбора. Однако:
• 95% этих объектов дают типичный рост на уровне 5–10% в год
• и лишь около 5% проектов способны дать на сотни тысяч евро прибыли
Такие квартиры разбирают за 2 часа с момента старта продаж. Большинство инвесторов опаздывают — и остаются с «типовыми» инвестициями, которые никогда не вырастут в цене серьёзно.

Некоторые проекты уже дали инвесторам 200 000 € и более

На рынке есть закономерности. Проекты, которые выстреливают, объединяют одни и те же признаки:
• район находится в активной стадии развития, рядом строится метро, аэропорт или государственная инфраструктура;
• квартира покупается на этапе, когда на месте дома еще песок, но через пару лет — это престижный зеленый район;
• в проекте есть вид на море или парк (разница между квартирами с видом и без — до +30% к цене);
• это не просто квартира, а редкий вариант в лучшей развивающейся локации, за которым охотится самая платёжеспособная аудитория (2-бедрумные квартиры показали самую высокую доходность в моей практике).

Инвестировать в правильный проект с правильным агентом

Анализ закрытой для частного инвестора информации, а также десятка проектов и сотни сделок показал:
• есть закономерность: все проекты купленные в правильном месте в правильное время дали сотни тысяч евро прибыли инвесторам.
• сейчас имеется всего несколько проектов, где квартиры стартуют от 550 000 €.
• точно такие же проекты в любой подобной локации сейчас стоят от 1 000 000 € — рост более чем очевиден.
• количество таких квартир строго ограничено — и с каждым месяцем их всё меньше. Счёт идёт на дни, иногда на часы.

Истории инвесторов с реальными цифрами

Аналитика показывает, что инвесторы, которые воспользовались данным методом и учли все детали заработали от 200 000.- евро до 4 000 000.- евро. Данные из закрытых источников, доступных только лицензированным брокерам перед вами:
В течение прошедших трёх месяцев 5 моих клиентов из Эстонии смогли получить квартиры в правильных, растущих проектах. Один из инвесторов вышел из инвестиции с прибылью в 100 тысяч евро, не дожидаясь окончания строительства.
Хочешь увидеть больше реальных кейсов, получить понимание, как выбрать объект с высокой доходностью? Запишись на консультацию.
Игорь Кинг
Контакт в Эстонии: +372 5808 1020
WhatsApp: +971 58 596 1359
Instagram: @igor.king.dubai
Веб-сайт: www.whydubai.eu
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025