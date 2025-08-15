Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,06%297,22
  • OMX Riga−1,36%903,6
  • OMX Tallinn0,03%2 036,34
  • OMX Vilnius0,27%1 217,91
  • S&P 500−0,24%6 452,73
  • DOW 300,07%44 943,43
  • Nasdaq −0,38%21 628,23
  • FTSE 100−0,36%9 144,32
  • Nikkei 2251,71%43 378,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,87
  • 15.08.25, 17:28

«Очень высокие ставки!» Трамп едет на Аляску спасать свой имидж миротворца

Президент США Дональд Трамп любит хвалить свое умение заключать сделки, но чтобы сохранить свой имидж, в пятницу на встрече с российским президентом Владимиром Путиным ему потребуется добиться какого-то результата, пишет Financial Times.
Дональд Трамп и Владимир Путин в последний раз встречались в Хельсинки в 2018 году (на фото). Европейские страны опасаются, что президент США может согласиться на передачу России украинских территорий.
  • Дональд Трамп и Владимир Путин в последний раз встречались в Хельсинки в 2018 году (на фото). Европейские страны опасаются, что президент США может согласиться на передачу России украинских территорий.
«Мы узнаем, какова позиция каждой стороны. И я пойму это в течение первых двух, трех, четырех или пяти минут», — приводит издание слова Трампа. «Если встреча пойдет плохо, она быстро закончится. Если хорошо — мы довольно скоро достигнем мира», — добавил он.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

