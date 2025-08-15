Президент США Дональд Трамп любит хвалить свое умение заключать сделки, но чтобы сохранить свой имидж, в пятницу на встрече с российским президентом Владимиром Путиным ему потребуется добиться какого-то результата, пишет Financial Times.
- Дональд Трамп и Владимир Путин в последний раз встречались в Хельсинки в 2018 году (на фото). Европейские страны опасаются, что президент США может согласиться на передачу России украинских территорий.
«Мы узнаем, какова позиция каждой стороны. И я пойму это в течение первых двух, трех, четырех или пяти минут», — приводит издание слова Трампа. «Если встреча пойдет плохо, она быстро закончится. Если хорошо — мы довольно скоро достигнем мира», — добавил он.
По словам генерального директора Äripäev Игоря Рытова, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в лучшем случае будет нейтральной. Вероятнее всего, однако, она будет довольно плохой, а в худшем случае – очень плохой.
Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что не будет обсуждать «раздел» украинских территорий на встрече с Владимиром Путиным на Аляске, пишут CNN и NBC News со ссылкой на несколько источников.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что встретится с лидером России Владимиром Путиным в следующую пятницу в штате Аляска.
