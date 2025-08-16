Райво Варе: Путин получил на Аляске максимальные баллы, Трамп не получил ничего
На встрече на Аляске российский лидер Владимир Путин получил максимальные баллы, а президент США Дональд Трамп не получил ничего, хотя сам оценил встречу на десять баллов по десятибалльной шкале, заявил политический обозреватель Райво Варе.
Президент США Дональд Трамп приветствовал российского лидера Владимира Путина красной дорожкой, что является необычным жестом.
Foto: Zumapress.com/Scanpix
«Во многом это мероприятие выглядело впечатляюще именно с точки зрения картинки и шоу — как прибыли, как двигались, какие самолеты были. Трамп ждал в своем самолете, пока приземлится Путин, затем сам вышел ему навстречу, — сказал Варе. – Все это довольно необычно».
15 августа на Аляске прошли первые за более чем 4 года очные переговоры глав США и РФ. Стороны заявляют, что довольны разговором, но соглашения по прекращению войны в Украине по-прежнему нет. DW собрала главное.
Президент США Дональд Трамп любит хвалить свое умение заключать сделки, но чтобы сохранить свой имидж, в пятницу на встрече с российским президентом Владимиром Путиным ему потребуется добиться какого-то результата, пишет Financial Times.
