Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,06%297,22
  • OMX Riga−1,36%903,6
  • OMX Tallinn0,03%2 036,34
  • OMX Vilnius0,27%1 217,91
  • S&P 500−0,29%6 449,8
  • DOW 300,08%44 946,12
  • Nasdaq −0,4%21 622,98
  • FTSE 100−0,42%9 138,9
  • Nikkei 2251,71%43 378,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,75
  • OMX Baltic0,06%297,22
  • OMX Riga−1,36%903,6
  • OMX Tallinn0,03%2 036,34
  • OMX Vilnius0,27%1 217,91
  • S&P 500−0,29%6 449,8
  • DOW 300,08%44 946,12
  • Nasdaq −0,4%21 622,98
  • FTSE 100−0,42%9 138,9
  • Nikkei 2251,71%43 378,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,75
  • 16.08.25, 15:22

Райво Варе: Путин получил на Аляске максимальные баллы, Трамп не получил ничего

На встрече на Аляске российский лидер Владимир Путин получил максимальные баллы, а президент США Дональд Трамп не получил ничего, хотя сам оценил встречу на десять баллов по десятибалльной шкале, заявил политический обозреватель Райво Варе.
Президент США Дональд Трамп приветствовал российского лидера Владимира Путина красной дорожкой, что является необычным жестом.
  • Президент США Дональд Трамп приветствовал российского лидера Владимира Путина красной дорожкой, что является необычным жестом.
  • Foto: Zumapress.com/Scanpix
«Во многом это мероприятие выглядело впечатляюще именно с точки зрения картинки и шоу — как прибыли, как двигались, какие самолеты были. Трамп ждал в своем самолете, пока приземлится Путин, затем сам вышел ему навстречу, — сказал Варе. – Все это довольно необычно».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 16.08.25, 13:37
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник
Президент Украины Владимир Зеленский встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сообщил по итогам их телефонного разговора, передает «Медуза».
Новости
  • 16.08.25, 10:39
Саммит Трампа и Путина: соглашения нет, Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку
15 августа на Аляске прошли первые за более чем 4 года очные переговоры глав США и РФ. Стороны заявляют, что довольны разговором, но соглашения по прекращению войны в Украине по-прежнему нет. DW собрала главное.
Биржа
  • 16.08.25, 06:00
Вкус биржи: долой спекулянтов, даешь производство! Еще один сигнал инфляции
Кого опять оскорбил Трамп? Что за акции выросли за день на 83%? Какой индикатор намекает о росте инфляции? Почему биткойн не слушается трейдера, тренера и эксперта по инвестированию Фуада Расулова и опять обновляет исторические максимумы?
Новости
  • 15.08.25, 17:28
«Очень высокие ставки!» Трамп едет на Аляску спасать свой имидж миротворца
Президент США Дональд Трамп любит хвалить свое умение заключать сделки, но чтобы сохранить свой имидж, в пятницу на встрече с российским президентом Владимиром Путиным ему потребуется добиться какого-то результата, пишет Financial Times.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

Самые читаемые

1
Новости
  • 15.08.25, 12:22
ФОТО: криптомиллионеры вернулись в Эстонию
2
Новости
  • 15.08.25, 13:17
США ввели санкции против эстонской криптокомпании и назначили награду за поимку российских владельцев
3
Эпицентр
  • 15.08.25, 06:00
Инженер из Ида-Вирумаа взял под контроль стройки Эстонии и помог американскому гению
4
Mнения
  • 14.08.25, 19:00
Бывший внутренний аудитор: скандал вокруг Кассы здоровья может обойтись налогоплательщикам в 600 000 евро
5
Mнения
  • 15.08.25, 09:00
Эстонская система – работающий пенсионер вместо мигранта
6
Эпицентр
  • 15.08.25, 07:30
Пустить поезд в Виймси или повесить канатную дорогу? Идеи партий для транспорта в Таллинне

Последние новости

Новости
  • 16.08.25, 15:22
Райво Варе: Путин получил на Аляске максимальные баллы, Трамп не получил ничего
Новости
  • 16.08.25, 13:37
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник
Новости
  • 16.08.25, 13:19
На маленькой ферме в Вильянди выявлена aфриканская свиная чума
Новости
  • 16.08.25, 11:36
Плитка шоколада Kalev за 8 евро. «Люди больше не могут покупать его так же много, как раньше»
Новости
  • 16.08.25, 10:39
Саммит Трампа и Путина: соглашения нет, Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку
Биржа
  • 16.08.25, 06:00
Вкус биржи: долой спекулянтов, даешь производство! Еще один сигнал инфляции
Новости
  • 15.08.25, 18:26
Предприниматель с опытом работы в Nike покупает сеть Rademar
Новости
  • 15.08.25, 17:28
«Очень высокие ставки!» Трамп едет на Аляску спасать свой имидж миротворца

Сейчас в фокусе

По словам адвоката Пауля Кереса, Иван Турыгин (слева) и Сергей Потапенко (справа) уже вернулись в Эстонию
Новости
  • 15.08.25, 12:22
ФОТО: криптомиллионеры вернулись в Эстонию
Джон К. Херли, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями.
Новости
  • 15.08.25, 13:17
США ввели санкции против эстонской криптокомпании и назначили награду за поимку российских владельцев
Инженер из Ида-Вирумаа взял под контроль стройки Эстонии и помог американскому гению
Эпицентр
  • 15.08.25, 06:00
Инженер из Ида-Вирумаа взял под контроль стройки Эстонии и помог американскому гению
Таллиннские политики в салоне автобуса. Слева в кадре мэр Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия), в центре в цветах национального флага вице-мэр Кристьян Ярван («Отечество»).
Эпицентр
  • 15.08.25, 07:30
Пустить поезд в Виймси или повесить канатную дорогу? Идеи партий для транспорта в Таллинне
Андрей Деменков.
Mнения
  • 15.08.25, 09:00
Эстонская система – работающий пенсионер вместо мигранта
«Мой первый вопрос был: почему внутренние проверки и процедуры Кассы здоровья не остановили расход такого масштаба до того, как он разросся в скандал», – пишет руководитель портала Raamatupidaja.ee Маре Тимиан.
Mнения
  • 14.08.25, 19:00
Бывший внутренний аудитор: скандал вокруг Кассы здоровья может обойтись налогоплательщикам в 600 000 евро
Одним из факторов успеха компании может быть харизматичный руководитель. AMD с 2014 года успешно возглавляет Лиза Су, которую называют одной из самых влиятельных женщин в мире.
Инвестор Тоомас
  • 15.08.25, 12:16
Инвестор Тоомас: в тени Nvidia скрывается новая ракета рынка
Хирург Юрий Иванов
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025