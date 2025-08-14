Пустить поезд в Виймси или повесить канатную дорогу? Идеи партий для транспорта в Таллинне

Предвыборные обещания звучат громко, особенно когда речь идет о том, чем жители пользуются каждый день – автобусах, трамваях, велосипедных дорожках и городских магистралях. Идеи у партий разные: от приватизации общественного транспорта и строительства новых трамвайных линий до развития железных дорог и создания дорог канатных.
- Таллиннские политики в салоне автобуса. Слева в кадре мэр Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия), в центре в цветах национального флага вице-мэр Кристьян Ярван («Отечество»).
- Foto: Liis Treimann
До муниципальных выборов осталось всего пара месяцев, и партии уже вовсю готовятся. В такие моменты избирателям приходится внимательно следить за словами политиков и «читать по губам», ведь каждое слово и действие имеет вес – каждый пытается понравиться наибольшему количеству людей и при этом провернуть хитрый финт, чтобы сократить число избирателей партий-соперников.
ДВ задали вопросы партиям касаемо предвыборных обещаний в Таллинне. В фокусе этой статьи: транспорт и инфраструктура.
Что будет с бесплатным проездом?
С 2013 года в Таллинне действует бесплатный общественный транспорт для всех жителей столицы. Если сперва идея вызвала споры, то сегодня почти все партии единодушны в том, чтобы положение дел не менять.
Центристская партия, при власти которой была реализована идея, по-прежнему выступает за сохранение бесплатного общественного транспорта. По словам бывшей старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, бесплатный общественный транспорт – это также социальная мера, которая помогает многим жителям Таллинна справляться с повседневными расходами.
Социал-демократическая партия тоже выступает за сохранение бесплатного проезда – по их словам, это важный шаг в снижении автомобилизации, улучшении качества воздуха и оптимизации дорожного движения. Мэр Таллинна Евгений Осиновский добавляет, что для развития стратегии мобильности одного бесплатного проезда недостаточно, и необходимо модернизировать маршрутную сеть и сделать обслуживание еще удобнее.
В «Отечестве» уклончиво отвечают на вопрос, говоря о нецелесообразности возлагать дополнительное бремя на таллиннцев во время кризисов и также заявляют, что городская транспортная сеть должна быть максимально удобна для большинства жителей. По словам представителей партии, вице-мэр Кристьян Ярван реализовал последнюю реформу автобусных маршрутов, где он смог предложить более частое расписание маршрутов за те же деньги – согласно анализу, число пассажиров этих маршрутов увеличилось на 7%.
Представитель EKRE Март Каллас говорит прямо, что они поддерживают бесплатный общественный транспорт «из солидарности», но замечает, что новые виды транспорта все-таки могли бы быть платными. К такому транспорту их партия относит, например, канатную дорогу, заявляя о ее экологичности, потреблении малого количества энергии и дешевизне строительства.
А вот партия «Правые» отмечает, что поддерживает право на бесплатный проезд у учеников, людей с ограниченными возможностями и пожилых. Лавли Перлинг отмечает, что это изменение является лишь частью большого плана по приватизации Tallinna Linnatranspordi AS и открытию рынка регулярных перевозок для свободной конкуренции, где частному сектору будет предоставлены возможности модернизировать сети маршрутов и развивать городской транспорт самостоятельно.
Вопросы были заданы всем партиям, которые уже находятся в Таллиннском городском собрании, а также тем, кому опросы предсказывают попадание в созыв по итогам выборов. К моменту публикации материала Партия реформ и Eesti 200 не ответили на заданные вопросы.
А что там с трамваями?
Весной этого года возник спор о развитии трамвайной сети, в частности не все жители района Пельгуранна поддержали план прокладки линии по улице Пухангу.
Социал-демократическая партия и мэр Евгений Осиновский утверждают, что развитие трамвайной сети – безусловный приоритет, и видят множество вариантов развития (Лийвалайа – Кристийне; маршруты до Ярве; Певческое поле – Таллиннская больница и до Прийсле; Каларанна). По словам Осиновского, строительство трамвайного маршрута по улице Пухангу имеет смысл, поскольку он соединит густонаселенный район с центром города и предложит хорошую альтернативу автомобильному движению.
Мы также рассматривали альтернативные маршруты, такие как кольцевой маршрут и направление на Путукавяйл, но, учитывая протяженность маршрута, удобство использования, стоимость и влияние на городское пространство, решение по улице Пухангу является наиболее разумным. Остановки будут расположены ближе к жителям, что обеспечит максимальную удобство использования линии.
Евгений Осиновский
мэр Таллинна (Социал-демократическая партия)
В Центристской партии говорят о большом значении развития трамвайной сети, но отмечают, что решения необходимо принимать с участием жителей и любое расширение должно начинаться с исследований. Только так, по словам Мануэлы Пихлап, город сможет гарантировать, что новая трамвайная линия улучшит качество жизни, а не нанесет ему ущерб.
В каждом случае следует отдавать предпочтение маршрутам, где больше пассажиров, ниже эксплуатационные расходы общественного транспорта и отсутствует вред для природной среды.
Мануэла Пихлап
бывшая старейшина Пыхья-Таллинна (Центристская партия)
Партия «Отечество» в лице Рийны Солман повторяет, что сеть должна быть доступна для большей части жителей города. И этой цели необходимо придерживаться как при строительстве сети в Пыхья-Таллинне, на улице Лийвалайа, так и при будущих направлениях в сторону Ярве или Раэ. Несмотря на то, что в данный момент вице-мэр Ярван отвечает за транспорт, их партия выступает за маршрут трамвая по улице Кольде, поскольку, по их словам, это позволит перевезти больше пассажиров, будет на 7 миллионов евро дешевле и не будет беспокоить местных жителей.
EKRE заявляют, что трамваи не подходят для центра города, по их словам, они шумные и занимают слишком много и так ограниченного пространства проезжей части.
Трамваи подошли бы для сообщения пригородов с близлежащими муниципалитетами. Они совершенно не подходят для Пельгуранна и особенно для улицы Пухангу (шум, вибрация и близость к жилым домам).
Март Каллас
председатель фракции EKRE в городском собрании Таллинна
Лавли Перлинг из партии «Правые» отмечает, что развитие трамвая в Пельгуранна – разумный вариант, и маршрут по улице Пухангу хорошо обоснован, поскольку рядом с остановками находится густонаселенный район и пляж Штрооми. «Мы также поддерживаем расширение круга от улицы Пухангу до улицы Кольде, как изначально планировалось», – говорит она.
Что еще партии предлагают для улучшения движения в городе?
Помимо позиций по бесплатному общественному транспорту и развитию трамвайной сети, партии озвучили и другие идеи, которые, по их мнению, помогут сделать передвижение по городу удобнее, а транспортную систему – эффективнее.
Для Центристской партии в приоритете строительство и реконструкция важных транспортных развязок, таких как Петербургское шоссе, улицы Тулика, Палдиское шоссе (от виадука Хааберсти до улицы Тяхеторни).
EKRE заявляет о том, что тротуары должны быть удобны для пешеходов, гарантируя их безопасность. Для велосипедистов партия предлагает создать отдельную дорожную сеть, минимизируя пересечение с автомобилями и пешеходами, сделать это удастся путем строительства виадуков и туннелей.
Партия «Правые» также предлагает развить железнодорожный транспорт, запустив линию с Балтийского вокзала до Виймси. Их идеей является развивать крупные транспортные узлы города, включая Кристийне для железнодорожного и другого транспорта.
