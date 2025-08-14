Пустить поезд в Виймси или повесить канатную дорогу? Идеи партий для транспорта в Таллинне

Центристская партия, при власти которой была реализована идея, по-прежнему выступает за сохранение бесплатного общественного транспорта. По словам бывшей старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, бесплатный общественный транспорт – это также социальная мера, которая помогает многим жителям Таллинна справляться с повседневными расходами.

Социал-демократическая партия тоже выступает за сохранение бесплатного проезда – по их словам, это важный шаг в снижении автомобилизации, улучшении качества воздуха и оптимизации дорожного движения. Мэр Таллинна Евгений Осиновский добавляет, что для развития стратегии мобильности одного бесплатного проезда недостаточно, и необходимо модернизировать маршрутную сеть и сделать обслуживание еще удобнее.

В «Отечестве» уклончиво отвечают на вопрос, говоря о нецелесообразности возлагать дополнительное бремя на таллиннцев во время кризисов и также заявляют, что городская транспортная сеть должна быть максимально удобна для большинства жителей. По словам представителей партии, вице-мэр Кристьян Ярван реализовал последнюю реформу автобусных маршрутов, где он смог предложить более частое расписание маршрутов за те же деньги – согласно анализу, число пассажиров этих маршрутов увеличилось на 7%.

Представитель EKRE Март Каллас говорит прямо, что они поддерживают бесплатный общественный транспорт «из солидарности», но замечает, что новые виды транспорта все-таки могли бы быть платными. К такому транспорту их партия относит, например, канатную дорогу, заявляя о ее экологичности, потреблении малого количества энергии и дешевизне строительства.

А вот партия «Правые» отмечает, что поддерживает право на бесплатный проезд у учеников, людей с ограниченными возможностями и пожилых. Лавли Перлинг отмечает, что это изменение является лишь частью большого плана по приватизации Tallinna Linnatranspordi AS и открытию рынка регулярных перевозок для свободной конкуренции, где частному сектору будет предоставлены возможности модернизировать сети маршрутов и развивать городской транспорт самостоятельно.

Вопросы были заданы всем партиям, которые уже находятся в Таллиннском городском собрании, а также тем, кому опросы предсказывают попадание в созыв по итогам выборов. К моменту публикации материала Партия реформ и Eesti 200 не ответили на заданные вопросы.

А что там с трамваями?

Весной этого года возник спор о развитии трамвайной сети, в частности не все жители района Пельгуранна поддержали план прокладки линии по улице Пухангу.

Социал-демократическая партия и мэр Евгений Осиновский утверждают, что развитие трамвайной сети – безусловный приоритет, и видят множество вариантов развития (Лийвалайа – Кристийне; маршруты до Ярве; Певческое поле – Таллиннская больница и до Прийсле; Каларанна). По словам Осиновского, строительство трамвайного маршрута по улице Пухангу имеет смысл, поскольку он соединит густонаселенный район с центром города и предложит хорошую альтернативу автомобильному движению.