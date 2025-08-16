На маленькой ферме в Вильянди выявлена aфриканская свиная чума

Руководитель Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) Раймо Хейнам сообщил, что из-за протеста департамент откладывает забой свиней на ферме Nurme и ожидает результатов повторных тестов на африканскую чуму свиней, пишет rus.err.ee.
Для сдерживания распространения африканской чумы свиней (АЧС), опустошающей свинофермы, министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас предлагает, чтобы государство начало выкупать диких кабанов. Однако, по словам руководителя крупного мясоперерабатывающего предприятия, остается еще одна нерешенная проблема.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.