Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник

Президент Украины Владимир Зеленский встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сообщил по итогам их телефонного разговора, передает «Медуза».
Встреча состоится в понедельник, 18 августа.
Зеленский сказал, что их разговор с Трампом был «длительным и содержательным». Президент США проинформировал его об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным. В заключительной части беседы к разговору присоединились европейские лидеры.
Зеленский также отметил, что Киев поддерживает проведение трехсторонней встречи между лидерами Украины, США и России.
Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщил, что в ходе разговора Трамп сообщил, что Путин не хочет временного перемирия, предпочитая сразу заключить всеобъемлющее мирное соглашение. Сам Трамп, по данным источника, заявил, что в целом согласен с этой позицией Путина.
Трамп в интервью Fox News после переговоров с Путиным заявил, что стороны «довольно близки к сделке». По его словам, теперь на нее должна согласиться Украина и все «зависит от президента Зеленского». Трамп не конкретизировал условия возможного соглашения, лишь подтвердив, что оно предусматривает «обмен территориями» и гарантии безопасности Украине.
