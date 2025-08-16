Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,06%297,22
  • OMX Riga−1,36%903,6
  • OMX Tallinn0,03%2 036,34
  • OMX Vilnius0,27%1 217,91
  • S&P 500−0,29%6 449,8
  • DOW 300,08%44 946,12
  • Nasdaq −0,4%21 622,98
  • FTSE 100−0,42%9 138,9
  • Nikkei 2251,71%43 378,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,75
  • 16.08.25, 13:37

Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник

Президент Украины Владимир Зеленский встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сообщил по итогам их телефонного разговора, передает «Медуза».
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года.
  • Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года.
  • Foto: Scanpix
Встреча состоится в понедельник, 18 августа.
Зеленский сказал, что их разговор с Трампом был «длительным и содержательным». Президент США проинформировал его об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным. В заключительной части беседы к разговору присоединились европейские лидеры.
Зеленский также отметил, что Киев поддерживает проведение трехсторонней встречи между лидерами Украины, США и России.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщил, что в ходе разговора Трамп сообщил, что Путин не хочет временного перемирия, предпочитая сразу заключить всеобъемлющее мирное соглашение. Сам Трамп, по данным источника, заявил, что в целом согласен с этой позицией Путина.
Трамп в интервью Fox News после переговоров с Путиным заявил, что стороны «довольно близки к сделке». По его словам, теперь на нее должна согласиться Украина и все «зависит от президента Зеленского». Трамп не конкретизировал условия возможного соглашения, лишь подтвердив, что оно предусматривает «обмен территориями» и гарантии безопасности Украине.
