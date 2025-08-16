Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,06%297,22
  • OMX Riga−1,36%903,6
  • OMX Tallinn0,03%2 036,34
  • OMX Vilnius0,27%1 217,91
  • S&P 500−0,29%6 449,8
  • DOW 300,08%44 946,12
  • Nasdaq −0,4%21 622,98
  • FTSE 100−0,42%9 138,9
  • Nikkei 2251,71%43 378,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,75
  • 16.08.25, 06:00

Вкус биржи: долой спекулянтов, даешь производство! Еще один сигнал инфляции

Кого опять оскорбил Трамп? Что за акции выросли за день на 83%? Какой индикатор намекает о росте инфляции? Почему биткойн не слушается трейдера, тренера и эксперта по инвестированию Фуада Расулова и опять обновляет исторические максимумы?
Бери больше, кидай дальше, с людьми помягше, а цены на продукцию - поширше! Что за такой индикатор указывает на инфляцию?
  • Бери больше, кидай дальше, с людьми помягше, а цены на продукцию - поширше! Что за такой индикатор указывает на инфляцию?
  • Foto: Стефано Релландини / AFP / Scanpix
Фуад Расулов, как известно, у нас маркет-нейтральный медведь, но IPO при этом - Bullish! Что это за акции такие, что выросли за один день на 83%?
Биткойн опять побил рекорд. Идем к миллиону?
Но и фондовый рынок в порядке: S&P 500 обновил исторические максимумы.

Статья продолжается после рекламы

Кого на этот раз оскорбил Трамп? «Вкус биржи» следит за событиями.
