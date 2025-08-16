Вкус биржи: долой спекулянтов, даешь производство! Еще один сигнал инфляции

Кого опять оскорбил Трамп? Что за акции выросли за день на 83%? Какой индикатор намекает о росте инфляции? Почему биткойн не слушается трейдера, тренера и эксперта по инвестированию Фуада Расулова и опять обновляет исторические максимумы?
- Бери больше, кидай дальше, с людьми помягше, а цены на продукцию - поширше! Что за такой индикатор указывает на инфляцию?
- Foto: Стефано Релландини / AFP / Scanpix
Фуад Расулов, как известно, у нас маркет-нейтральный медведь, но IPO при этом - Bullish! Что это за акции такие, что выросли за один день на 83%?
Биткойн опять побил рекорд. Идем к миллиону?
Но и фондовый рынок в порядке: S&P 500 обновил исторические максимумы.
Кого на этот раз оскорбил Трамп? «Вкус биржи» следит за событиями.
