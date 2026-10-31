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В Польше обострился конфликт вокруг Конституционного трибунала: президент прервал зарубежную поездку

В Варшаве полиция усилила охрану Конституционного трибунала на фоне протестов и спора о его руководстве. Поводом для обострения конфликта стало решение судьи Анны Корвин-Пиотровской временно отстранить от исполнения обязанностей председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского.
Протестующие собрались перед зданием Конституционного трибунала Польши в Варшаве после того, как председатель трибунала Богдан Свенчковский был отстранен от исполнения обязанностей.
  • Протестующие собрались перед зданием Конституционного трибунала Польши в Варшаве после того, как председатель трибунала Богдан Свенчковский был отстранен от исполнения обязанностей.
  • Foto: Imago/Scanpix
Распоряжения об отстранении сроком на один месяц были опубликованы 30 октября, сообщает Deutsche Welle. По словам Корвин-Пиотровской, руководство трибунала препятствовало работе судей, избранных Сеймом в 2026 году, в том числе не допускало их к рассмотрению дел и мешало созыву общего собрания судей.
Корвин-Пиотровская заявила, что берет на себя руководство трибуналом как судья с наибольшим стажем. Однако Свенчковский и Соханьский не признали законность ее решений. В аккаунте трибунала в соцсети X появилось сообщение о якобы незаконном захвате сайта учреждения. Происходящее авторы заявления назвали «государственным переворотом».
На фоне конфликта президент Польши Кароль Навроцкий прервал полет в Сенегал и вернулся в Варшаву. В ночь на 31 октября он прибыл в Конституционный трибунал, где при входе в здание произошла стычка. Избранный Сеймом судья Мачей Берек обвинил президента в применении физической силы к судьям. Представители президентской канцелярии, напротив, заявили, что главе государства препятствовали войти в здание и нарушили его неприкосновенность.
Возле трибунала собрались протестующие, в том числе сторонники оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS). Полиция сообщила, что обеспечивала безопасность после предупреждений о возможных угрозах общественному порядку. При этом правоохранительные органы подчеркнули, что полицейские не входили внутрь здания.
По данным полиции, были задержаны три человека, перелезшие через ограждение на территорию трибунала.
Спор о полномочиях судей продолжается
Конфликт связан с противостоянием правительства Туска и оппозиционной PiS, начавшимся после реформ судебной системы, проведенных при правлении этой партии.
Президент Кароль Навроцкий, политически близкий к PiS, отказался принимать присягу у части судей, избранных нынешним парламентским большинством. Руководство трибунала также не признает их полномочий, тогда как правительство оспаривает легитимность действующего состава суда.
Дополнительно 30 октября министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек направил в трибунал пять ходатайств о снятии судейского иммунитета, в том числе со Свенчковского и Соханьского.
Таким образом, спор касается не только руководства трибуналом, но и полномочий судей и законности принимаемых ими решений.
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