В Польше обострился конфликт вокруг Конституционного трибунала: президент прервал зарубежную поездку

Возле трибунала собрались протестующие, в том числе сторонники оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS). Полиция сообщила, что обеспечивала безопасность после предупреждений о возможных угрозах общественному порядку. При этом правоохранительные органы подчеркнули, что полицейские не входили внутрь здания.

По данным полиции, были задержаны три человека, перелезшие через ограждение на территорию трибунала.

Спор о полномочиях судей продолжается

Конфликт связан с противостоянием правительства Туска и оппозиционной PiS, начавшимся после реформ судебной системы, проведенных при правлении этой партии.

Президент Кароль Навроцкий, политически близкий к PiS, отказался принимать присягу у части судей, избранных нынешним парламентским большинством. Руководство трибунала также не признает их полномочий, тогда как правительство оспаривает легитимность действующего состава суда.

Дополнительно 30 октября министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек направил в трибунал пять ходатайств о снятии судейского иммунитета, в том числе со Свенчковского и Соханьского.

Таким образом, спор касается не только руководства трибуналом, но и полномочий судей и законности принимаемых ими решений.