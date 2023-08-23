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dv.ee

23 августа 2023 в 9:28









Объем выданных жителям Эстонии ипотечных кредитов заметно снизился

Жилищных кредитов берут все меньше. Фото: Shutterstock

Средняя процентная ставка по выдаваемым в Эстонии жилищным кредитам в июле была почти вдвое выше, чем годом ранее, следует из статистики Банка Эстонии.

Объем жилищных кредитов, выданных жителям Эстонии в июле, составил 147 млн евро, что на 38 млн евро меньше, чем в июне, а также на 57 млн евро меньше, чем за тот же период прошлого года, пишет rus.err.ee.

По данным центробанка, в июле средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам с обеспечением составила 5,57% годовых. Это на 0,13 процентного пункта больше, чем в мае, и на 3,23 процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля просроченных более чем на 60 дней платежей по жилищным кредитам составляла в июле 0,1% от кредитного портфеля банков.