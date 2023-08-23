    Объем выданных жителям Эстонии ипотечных кредитов заметно снизился

    Жилищных кредитов берут все меньше. Фото: Shutterstock

    Средняя процентная ставка по выдаваемым в Эстонии жилищным кредитам в июле была почти вдвое выше, чем годом ранее, следует из статистики Банка Эстонии.

    Объем жилищных кредитов, выданных жителям Эстонии в июле, составил 147 млн евро, что на 38 млн евро меньше, чем в июне, а также на 57 млн евро меньше, чем за тот же период прошлого года, пишет rus.err.ee.
    По данным центробанка, в июле средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам с обеспечением составила 5,57% годовых. Это на 0,13 процентного пункта больше, чем в мае, и на 3,23 процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года.
    Доля просроченных более чем на 60 дней платежей по жилищным кредитам составляла в июле 0,1% от кредитного портфеля банков.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Сергей Чекмазов о расследовании ФБК: с Россией не работаем, а маме компания просто принадлежит
Estateguru: крупный должник солгал Äripäev
Компания, частично принадлежащая супругу премьер-министра, продолжает работать с Россией
Эпицентр
Просроченные кредиты и потенциальные взыскания грозят устойчивости Estateguru
Estateguru, краудфандинговая платформа для кредитования проектов недвижимости, теряет надежность в глазах инвесторов из-за опозданий по налогам, увеличения доли просроченных кредитов и постоянно растущих убытков.
Estateguru, краудфандинговая платформа для кредитования проектов недвижимости, теряет надежность в глазах инвесторов из-за опозданий по налогам, увеличения доли просроченных кредитов и постоянно растущих убытков.
Все большие материалы
Инвестор
Итоги полугодия: во что инвестируют клиенты Luminor?
По данным платформы Luminor Investor, в первом полугодии текущего года клиенты Luminor в странах Балтии чаще всего совершали сделки с акциями американского производителя электромобилей Tesla, американской технологической компании Advanced Micro Devices и немецкого автопроизводителя Volkswagen.
По данным платформы Luminor Investor, в первом полугодии текущего года клиенты Luminor в странах Балтии чаще всего совершали сделки с акциями американского производителя электромобилей Tesla, американской технологической компании Advanced Micro Devices и немецкого автопроизводителя Volkswagen.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Страшная сила и небольшие деньги: как устроен модельный бизнес в Эстонии?
Модельный бизнес окружен стереотипами: слава, деньги и склоки на бэкстейдже. Действительно ли это профессия мечты? И можно ли на самом деле рассчитывать на весомые гонорары, начав карьеру в Эстонии?
Модельный бизнес окружен стереотипами: слава, деньги и склоки на бэкстейдже. Действительно ли это профессия мечты? И можно ли на самом деле рассчитывать на весомые гонорары, начав карьеру в Эстонии?
Все подкасты ДВ
Mнения
Ныгене: хватит бюрократии, нам нужен простой налог на окружающую среду
Евросоюзу нужен простой централизованный налог на окружающую среду вместо путиницы с налоговой базой и различных механизмов на фондовых биржах, пишет глава Tallink Group Пааво Ныгене.
Евросоюзу нужен простой централизованный налог на окружающую среду вместо путиницы с налоговой базой и различных механизмов на фондовых биржах, пишет глава Tallink Group Пааво Ныгене.
Все мнения
Интервью
Денис Бородич: было бы не очень разумно фокусироваться на маленькой стране
Бывший политик Денис Бородич после ухода из муниципальной компании Tallinna Linnatranspordi AS занялся бизнесом. Сейчас он собирается развивать недвижимость в Испании и консультирует тех, кто хочет вести дела в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью подкасту «Деловые люди».
Бывший политик Денис Бородич после ухода из муниципальной компании Tallinna Linnatranspordi AS занялся бизнесом. Сейчас он собирается развивать недвижимость в Испании и консультирует тех, кто хочет вести дела в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью подкасту «Деловые люди».
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект