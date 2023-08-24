Кая Каллас: я по-прежнему считаю, что любой бизнес с Россией должен закончиться
"Мне нечего скрывать, и я ничего не скрывала", - сказала Кая Каллас на пресс-конференции.Фото: Andras Kralla
"Я по-прежнему считаю, что любые бизнес-отношения с Россией должны быть прекращены", - заявила на пресс-конференции правительства премьер-министр Кая Каллас, оказавшаяся в центре скандала.
Каллас начала свое выступление со слов о том, что она всегда старалась разделять свою работу и семейную жизнь. "Теперь они встретились", - сказала она, добавив, что речь идет даже не о ее семейной жизни, а о деятельности деловых партнеров ее мужа.
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