    ИТ-компания Helmes удвоила оборот благодаря выходу на новые рынки

    Председатель правления Helmes AS Яан Пиллесаар.Фото: Andres Haabu

    В прошлом году разработчик программного обеспечения Helmes увеличил свой оборот почти вдвое благодаря международной экспансии.

    Оборот Helmes AS увеличился на 44% по сравнению с предыдущим годом и достиг 92,4 миллиона евро. Чистая прибыль выросла более чем на 8%, до 11,6 млн евро. На прибыль повлияло открытие филиалов, инфляция и рост затрат на рабочую силу.

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