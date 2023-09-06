    Суд ЕС подтвердил санкции против Гуцериева и других россиян

    Суд ЕС в Люксембурге.Фото: Horst Galuschka

    Суд Европейского Союза в среду, 6 сентября, отклонил иски ряда крупных российских предпринимателей и членов их семей, против которых были введены персональные европейские санкции, пишет DW.

    В частности, отклонены иски предпринимателя Михаила Гуцериева, который попал в санкционный список ЕС против Беларуси за поддержку Александра Лукашенко; бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского (после внесения в санкционный список он вышел из бенефициаров и состава совета директоров ТМК), его супруги Галины Пумпянской и сына Александра Пумпянского (также покинувшего совет директоров ТМК).
    Санкции в отношении этих лиц Совет ЕС обосновал поддержкой политики, подрывающей территориальную целостность Украины. Россияне сочли, что их внесли в санкционные списки незаконно, и обратились в суд в индивидуальном порядке с требованием отменить ограничительные меры.
    Хотя Дмитрий Пумпянский не участвовал в военных действиях непосредственно, он занимается деятельностью в отраслях экономики, которые служат для правительства Российской Федерации важным источником доходов, пояснили DW в суде ЕС. В свою очередь Галина Пумпянская связана с мужем деловыми отношениями, поскольку она возглавляет фонд, принадлежащий его же компании.
    Около 80 исков от россиян и белорусов
    Сейчас Суд ЕС в Люксембурге рассматривает около 80 исков от физических и юридических лиц из РФ и Беларуси, которые оспаривают решения о санкциях, сообщил DW официальный представитель суда Хартмут Ост. Большинство дел возбуждено российскими бизнесменами, в отношении которых действуют такие меры, как замораживание активов и запреты на въезд в Евросоюз, однако выиграть суд до сих пор удалось только матери главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
    Процесс рассмотрения таких исков обычно занимает год. Большинство исков российских олигархов к Совету ЕС было подано в 2022 году.

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