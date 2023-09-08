    На переобучение работников сланцевого сектора Ида-Вирумаа выделят 7 млн евро

    Мера помощи предусматривает, что работники сланцевого сектора смогут приступить к переобучению еще до сокращений. Фото: Andras Kralla

    На переобучение работников сланцевого сектора Ида-Вирумаа в течение следующих шести лет выделят более 7 млн евро.

    Соответствующее распоряжение подписал министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало, сообщается в пресс-релизе. 5 млн евро будет выделено из Фонда справедливого перехода ЕС и 2,1 млн евро – из госбюджета Эстонии.

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