    Экспорт товаров сократился в июле на 26%

    По данным Департамента статистики, в июле товаров было экспортировано на 1,3 млрд евро и импортировано на 1,6 млрд евро. В сравнении с тем же месяцем 2022 года экспорт товаров сократился в текущих ценах на 26%, импорт — на 20%.

    Экспорт снизился до уровня 2021 года, а дефицит товарообмена достиг самой высокой отметки за нынешний год.Фото: Андрас Кралла
    Дефицит товарообмена в июле 2023 года составил 385 млн евро, что на 42 млн евро больше, чем год назад, информирует Департамент статистики.

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