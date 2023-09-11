Экспорт товаров сократился в июле на 26%

Фармацевтический бизнес в Беларуси и российские связи. За эстонской частной клиникой стоит самый богатый бизнесмен Литвы

Постоянные обещания Novel Clinic открыться на Пярнуском шоссе в Таллинне на этой неделе увенчались выселением из здания листинговой компании Hepsor, где клиника располагалась на восьми этажах.

Постоянные обещания Novel Clinic открыться на Пярнуском шоссе в Таллинне на этой неделе увенчались выселением из здания листинговой компании Hepsor, где клиника располагалась на восьми этажах.