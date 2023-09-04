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Новая зерновая война: Украина угрожает Евросоюзу судебным иском
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Завод Metaprint в России продолжает работать. Клиент: те, кто с головой дружит, не уходят
Российский завод компании Metaprint, которой муж Каи Каллас помогал «завершить бизнес в России» продолжает работать, выяснили ДВ, Äripäev и «Бумага» - ее корреспондент побывал на предприятии. Владелец компании Марти Лемендик не берется предсказать, когда остановит российское производство.
Российский завод компании Metaprint, которой муж Каи Каллас помогал «завершить бизнес в России» продолжает работать, выяснили ДВ, Äripäev и «Бумага» - ее корреспондент побывал на предприятии. Владелец компании Марти Лемендик не берется предсказать, когда остановит российское производство.
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Инвестор
Датский производитель лекарств стал самой дорогой компанией Европы
Датский производитель лекарств Novo Nordisk A/S в пятницу обогнал французский конгломерат LVMH и стал самой дорогой компанией в Европе. Этому способствовал рост спроса на лекарства от ожирения, пишет
Датский производитель лекарств Novo Nordisk A/S в пятницу обогнал французский конгломерат LVMH и стал самой дорогой компанией в Европе. Этому способствовал рост спроса на лекарства от ожирения, пишет
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Вкус биржи: акции растут из-за нового айфона?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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Mнения
Ярослав Тавгень: у нас, если что, экономика падает
Пока наше общество занято бурным обсуждением событий, о которых через месяц и не вспомнит, все как-то дружно проигнорировали один тривиальный факт: наша экономика падает уже четыре квартала подряд, пишет журналист ДВ Ярослав Тавгень.
Пока наше общество занято бурным обсуждением событий, о которых через месяц и не вспомнит, все как-то дружно проигнорировали один тривиальный факт: наша экономика падает уже четыре квартала подряд, пишет журналист ДВ Ярослав Тавгень.
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Интервью
Денис Бородич: было бы не очень разумно фокусироваться на маленькой стране
Бывший политик Денис Бородич после ухода из муниципальной компании Tallinna Linnatranspordi AS занялся бизнесом. Сейчас он собирается развивать недвижимость в Испании и консультирует тех, кто хочет вести дела в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью подкасту «Деловые люди».
Бывший политик Денис Бородич после ухода из муниципальной компании Tallinna Linnatranspordi AS занялся бизнесом. Сейчас он собирается развивать недвижимость в Испании и консультирует тех, кто хочет вести дела в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью подкасту «Деловые люди».
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