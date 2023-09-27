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dv.ee

27 сентября 2023 в 9:51









В Ида-Вирумаа стартует программа для женщин-предпринимателей

Бесплатная программа поддержки женщин-предпринимателей приглашает участниц, которые заинтересованы в получении новых знаний в сфере предпринимательства или совершенствовании уже имеющихся деловых навыков, и хотели бы применить их в Ида-Вирумаа.

В декабре все участницы тренингов получат возможность представить свои идеи широкой публике (иллюстративное фото). Фото: Arne Trautmann, Scanpix

Инициатива, разработанная при поддержке Startup Estonia, является новаторской для Ида-Вирумаа – это первая в регионе программа развития такого рода, созданная для женщин.

Как сообщает пресс-служба Startup Estonia, в рамках программы участницы пройдут ряд различных тренингов, приобретут знания о насущных потребностях региона, а также получат возможность перенять передовой международный опыт и освоить современные бизнес-инструменты.

Новая бесплатная программа поддержки получила название FFEIV – Supporting Future Female Entrepreneurs in Ida-Virumaa («Поддержка будущих женщин-предпринимателей в Ида-Вирумаа»).

В ходе занятий у участниц будет возможность найти инновационные решения для открытия собственного бизнеса и подробней познакомиться с местными экологическими и социальными проблемами.

После двухдневных тренингов под руководством опытных менторов участницы продолжат отрабатывать и развивать свои бизнес-идеи, чтобы подойти к созданию собственной стартап-компании.

В декабре все участницы получат возможность представить свои идеи широкой публике.

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Инициатором программы и автором идеи является соучредитель общественной организации Lysistrate Катерина Чантци.

По ее словам, главная цель инициативы – дать начинающим предпринимательницам возможность принять активное участие в решении социальных и экологических проблем Ида-Вирумаа.

«Мы активно ищем различные возможности, где предпринимательство может внести вклад в решение существующих проблем Ида-Вирумаа, объединив женщин для работы над этой целью. Мы приглашаем к участию активных женщин и девушек, которые заинтересованы в приобретении новых навыков и знаний, и готовых внести вклад, чтобы изменить ситуацию в местном сообществе к лучшему», – поясняет Чантци.

Занятия в рамках программы поддержки будущих женщин-предпринимателей FFEIV пройдут 14 и 15 октября в Ида-Вирумаа.

Для участия в программе будет отобрано 20 кандидатов. Окончательный список организаторы обнародуют 2 октября 2023 года.