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dv.ee

29 сентября 2023 в 9:14









Ленно Уускюла: инфляция в сентябре составит примерно 2,5%

Главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла комментирует обнародованную сегодня Департаментом статистики предварительную оценку, согласно которой индекс потребительских цен в сентябре вырос на 3,96% в годовом исчислении и не изменился по сравнению с августом.

Главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла. Фото: Liis Treimann

В сентябре цены в Эстонии по сравнению с августом остались на том же уровне. С другой стороны, сентябрь — тот самый месяц, когда цены, по идее, должны падать, отмечает главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла.