Эпицентр

Екатерина Мереминская

29 сентября 2023 в 10:32









83-я неделя войны в Украине: новое свидетельство военных преступлений, Вагнер опять под Бахмутом

Ребенок на уничтоженном российском танке, Крещатик, Киев, август 2022 года. Автор фото – Михаил Палинчак на этой неделе опубликовал серию «Освещать». Фото: Mykhaylo Palinchak, Scanpix

Больше полутора лет идет полномасштабная война России против Украины, в четверг завершилась 83-я по счету неделя. «Деловые ведомости» коротко рассказывают о главных событиях с 22 по 29 сентября.

продолжают наступать под Бахмутом и на западе Запорожской области, об отражении атак ВСУ южной группировкой войск на Лисичанском, Артемовском и Авдеевском направлениях. Украинские войска пишет Институт изучения войны (ISW). Об этом сообщает и Генштаб Украины. Минобороны России информирует

«Российские и украинские официальные лица все реже сообщают о наземных атаках на Купянском и Лиманском направлениях, это говорит о том, что украинские наступательные операции отвлекли российские войска от линии Купянск-Сватово-Кременная и значительно ослабили российские наступательные усилия на этой линии», – пишет ISW.

Наемники ЧВК Вагнера вернулись под Бахмут, рассказал CNN со ссылкой на украинского военного, который воюет в этом районе. «Они быстро сменили командиров и вернулись сюда», – говорит военнослужащий. После публикации эту информацию подтвердил представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Он считает, что после гибели владельца ЧВК Евгения Пригожина существенной угрозы вагнеровцы представлять не будут.

командиров Вагнера Андреем Трошевым встретился в четверг президент России Владимир Путин. Они С одним из бывших высокопоставленных. Они обсудили «формирование добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно» в Украине.

Два человека погибли и шестеро были ранены при обстрелах Красногоровки и Константиновки Донецкой области, Под российскими обстрелами продолжают гибнуть мирные жители.при обстрелах Красногоровки и Константиновки Донецкой области, сообщает офис генпрокурора Украины.

Последствия ракетного удара в Красногоровке. Фото: Донецкая областная прокуратура

Херсоне погибли три женщины. В пострадал 67-летний житель Донецка. Одна жительница города . В аннексированной ДНР от детонации неразорвавшегося ранее снаряда. Одна жительница города ранена взрывом мины «Лепесток».

атакована электроподстанция. Без света В России в Курской области дважды на неделе была. Без света остались пять населенных пунктов . Губернатор региона Роман Старовойт сообщил , что беспилотник в слободе Белой сбросил на подстанцию два взрывных устройства.

Ракета, которая в ноябре 2022 года упала в польской деревне Пшеводув и убила двух человек, была украинской, во время массированного удара российских войск по Украине, в частности, по Львовской области. Из-за падения ракеты погибли два польских фермера 59 и 60 лет. заявил генпрокурор Польши Збигнев Зебро, сообщает Polskie Radio Lublin. По его словам, расследование, проведенное польской прокуратурой, показало, что ракета была еще советского производства и принадлежала украинской армии. Ракета упала на территории Польши 15 ноября 2022 года, в частности, по Львовской области. Из-за падения ракеты погибли два польских фермера 59 и 60 лет.

Туманная история происходит в России с командующим Черноморским флотом. В понедельник Силы специальных операций (ССО) Украины сообщили, что командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов после ракетной атаки на штаб флота в Севастополе. Однако на следующий день Минобороны России распространило присутствовал Соколов. Незадолго до этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос о гибели Соколова В понедельник Силы специальных операций (ССО) Украины сообщили, что командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов погиб на штаб флота в Севастополе. Однако на следующий день Минобороны России распространило фото совещания , на которомНезадолго до этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос о гибели Соколова ответил , что «от МО РФ не было информации».

Глава Курчатовского института и друг Путина Михаил Ковальчук призвал испытать ядерное оружие на Новой Земле. «Один разок хотя бы», – «Один разок хотя бы», – заявил он. До этого телеканал CNN сообщал , что Россия с 2021 года перестраивает полигон на архипелаге, который ранее использовали для ядерных испытаний.