    83-я неделя войны в Украине: новое свидетельство военных преступлений, Вагнер опять под Бахмутом

    Ребенок на уничтоженном российском танке, Крещатик, Киев, август 2022 года. Автор фото – Михаил Палинчак на этой неделе опубликовал серию «Освещать».Фото: Mykhaylo Palinchak, Scanpix

    Больше полутора лет идет полномасштабная война России против Украины, в четверг завершилась 83-я по счету неделя. «Деловые ведомости» коротко рассказывают о главных событиях с 22 по 29 сентября.

    Украинские войска продолжают наступать под Бахмутом и на западе Запорожской области, пишет Институт изучения войны (ISW). Об этом сообщает и Генштаб Украины. Минобороны России информирует об отражении атак ВСУ южной группировкой войск на Лисичанском, Артемовском и Авдеевском направлениях.
    «Российские и украинские официальные лица все реже сообщают о наземных атаках на Купянском и Лиманском направлениях, это говорит о том, что украинские наступательные операции отвлекли российские войска от линии Купянск-Сватово-Кременная и значительно ослабили российские наступательные усилия на этой линии», – пишет ISW.
    Наемники ЧВК Вагнера вернулись под Бахмут, рассказал CNN со ссылкой на украинского военного, который воюет в этом районе. «Они быстро сменили командиров и вернулись сюда», – говорит военнослужащий. После публикации эту информацию подтвердил представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Он считает, что после гибели владельца ЧВК Евгения Пригожина существенной угрозы вагнеровцы представлять не будут.
    С одним из бывших высокопоставленных командиров Вагнера Андреем Трошевым встретился в четверг президент России Владимир Путин. Они обсудили «формирование добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно» в Украине.
    Под российскими обстрелами продолжают гибнуть мирные жители. Два человека погибли и шестеро были ранены при обстрелах Красногоровки и Константиновки Донецкой области, сообщает офис генпрокурора Украины.
    Последствия ракетного удара в Красногоровке.Фото: Донецкая областная прокуратура
    В Херсоне погибли три женщины. В аннексированной ДНР от детонации неразорвавшегося ранее снаряда пострадал 67-летний житель Донецка. Одна жительница города ранена взрывом мины «Лепесток».
    В России в Курской области дважды на неделе была атакована электроподстанция. Без света остались пять населенных пунктов. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что беспилотник в слободе Белой сбросил на подстанцию два взрывных устройства.
    Ракета, которая в ноябре 2022 года упала в польской деревне Пшеводув и убила двух человек, была украинской, заявил генпрокурор Польши Збигнев Зебро, сообщает Polskie Radio Lublin. По его словам, расследование, проведенное польской прокуратурой, показало, что ракета была еще советского производства и принадлежала украинской армии. Ракета упала на территории Польши 15 ноября 2022 года во время массированного удара российских войск по Украине, в частности, по Львовской области. Из-за падения ракеты погибли два польских фермера 59 и 60 лет.
    Туманная история происходит в России с командующим Черноморским флотом. В понедельник Силы специальных операций (ССО) Украины сообщили, что командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов погиб после ракетной атаки на штаб флота в Севастополе. Однако на следующий день Минобороны России распространило фото совещания, на котором присутствовал Соколов. Незадолго до этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос о гибели Соколова ответил, что «от МО РФ не было информации».
    Глава Курчатовского института и друг Путина Михаил Ковальчук призвал испытать ядерное оружие на Новой Земле. «Один разок хотя бы», – заявил он. До этого телеканал CNN сообщал, что Россия с 2021 года перестраивает полигон на архипелаге, который ранее использовали для ядерных испытаний.
    Массовое убийство на Житомирской трассе новое расследование о преступлениях российской армии в Украине от издания TEXTY.ORG.UA. Это было весной 2022 года в еще одном населенном пункте Киевской области – селе Дмитровка. Месяцы работы полиции, прокуратуры, судебно-медицинских экспертов, военных и журналистов позволили идентифицировать десятки жертв, восстановить хронологию событий и установить конкретных российских командиров и солдат, совершавших здесь вероятные военные преступления.

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