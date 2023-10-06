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Николай Андреев

6 октября 2023 в 13:57









В Нарве спешно решили построить баню, пока на это дают деньги

Нарвский муниципальный бассейн входит в состав городской спортшколы “Энергия”, но в нем проводится также лечебная физкультура по направлению врача. За плату бассейном могут пользоваться все желающие. Фото: Николай Андреев

Нарвское городское собрание на заседании 5 октября приняло решение реконструировать муниципальный бассейн и дополнить его баней. Оппозиция считает проект экспромтом, который не опирается на реальные цифры: непонятно, в какую сумму он на самом деле обойдется городу.

На баню город рассчитывает получить почти 6 млн евро от государства — в рамках меры поддержки «Развитие крупных городских территорий». Заявку нужно подать до конца месяца.

Ранее, сразу после отставки с поста мэра Катри Райк и возникновения новой правящей фракции, в горсобрании завис другой проект, на который предполагалось просить деньги из этой же меры поддержки. Речь идет о строительстве арендного жилья для иногородних специалистов. Председатель горсобрания Ирина Янович объяснила приостановку теми же аргументами, которые сейчас используются оппозицией: чиновники не могли обосновать расчетную стоимость проекта и было неясно, во сколько это здание обошлось бы городской казне.

В решении о реконструкции бассейна, которое приняло горсобрание, указано, что предполагаемый бюджет проекта — до 8,5 млн евро. Из них самофинансирование — до 2,55 млн (за счет кредита), а поддержка государства — до 5,95 млн евро.

За решение проголосовала правящая фракция «Нарва» (19 человек), против — семеро оппозиционеров.

Оппозиция не согласна с экспромтом

Депутат Денис Ларченко (партия Eesti 200) раскритиковал решение на заседании, а затем и на своей странице в Facebook. Его основная претензия — реконструкцию бассейна и строительство бани решили провести без какого-либо анализа, в т.ч. финансового. Решение опирается на данные аудита, который был проведен более двух лет назад, отметил Ларченко.

Кроме того, оппозиционер заметил, что решение предусматривает выделение денег на проектирование и строительство, но не на организацию работы городской спортшколы в то время, пока заниматься будет негде. Нарвские пловцы хорошо выступают на юниорских соревнованиях, и теперь ориентировочно полтора года им нужно будет тренироваться где-то в другом месте. За что, видимо, тоже должен будет платить город.

«Город берет на себя обязательство, в том числе намеревается брать кредит (2,5 млн евро), на проект, который не имеет ни анализа, ни точного плана деятельности нового комплекса», — подытожил Ларченко.

Что касается бани, вернее, банного комплекса, который должен дополнить городской бассейн, то и здесь конкретного плана нет, добавил оппозиционер.

Правящая фракция: мы выполняем предвыборное обещание

Заместитель председателя правящей фракции «Нарва» Александр Ефимов не согласен с претензиями оппозиции:

«Если что-то устарело, то любые расчеты могут быть обновлены, безусловно. Чиновники у нас достаточно грамотные, и реально устаревшими данными пользоваться не будут. Но то, что бассейн надо ремонтировать, и то, что в Нарве надо наконец-то построить баню, нормальную баню с веником, к какой нарвитяне привыкли, а не новомодный СПА-центр — это факт».

Фото: Николай Андреев

В Нарве было активное сообщество посетителей городской общественной бани. Город приватизировал баню с условием, что она будет работать не менее 15 лет. Этот срок истек ещё в 2016 году, баня то закрывалась, то снова открывалась. Посетители, среди которых много пенсионеров, не готовы были платить рыночную цену за билет, и как бизнес-проект баня не могла работать.

Любители бани активно требовали от городских властей решить проблему. Горсобрание тогда решило бесплатно выделить участок земли предпринимателю, который возьмется построить баню, бесплатно проложить к этому участку коммуникации, но инвесторов за несколько лет так и не нашлось.

Напомнив этот печальный опыт, Александр Ефимов сказал:

«Даже незнакомые люди иногда подходят ко мне и говорят — постройте баню!»

Будет ли новая муниципальная баня в существующих помещениях или ее пристроят к зданию бассейна, обсуждается, но решения пока нет. Соответственно, хотя бы эскизного проекта тоже пока не существует.

«Собственно говоря, это было одно из наших предвыборных обещаний, — добавил Александр Ефимов. — Нарвитяне давно просили построить баню. И строительство бани — это просто исполнение наших предвыборных обещаний».