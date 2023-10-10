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Янно Рийспапп

10 октября 2023 в 13:57









Государственный суд оставил в силе штраф Olerex. Впереди – масштабное расследование

Нарушение обязательства по производству биотоплива в небольших масштабах нашло подтверждение, заявил заместитель генерального директора Департамента окружающей среды Олав Аварсалу. Фото: LIIS TREIMANN

Государственный суд оставил в силе штраф в размере 12 000 евро, который Департамент окружающей среды наложил на Olerex за нарушение обязательств по производству биотоплива.

Olerex обжаловала решение Департамента окружающей среды в Тартуском уездном суде, который оставил апелляцию неудовлетворенной. Во вторник Государственный суд постановил не принимать в производство кассационную жалобу топливной компании.