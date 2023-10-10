    Волость грозит судом пользователям Airbnb

    AirBnB – удобная платформа, но соседям почему-то не нравится.Фото: Liis Treimann

    Волостная управа Ляэне-Харью грозит судебным разбирательством жителям, которые предлагают услугу краткосрочной аренды жилья на платформе Airbnb. По словам властей, арендаторы порой нарушают покой местных жителей, пишет Rus.ERR.

    Жители волости, предоставляющие свое жилье для краткосрочной аренды, недавно получили письмо с угрозами от волостной управы Ляэне-Харью о том, что им не разрешается вести бизнес на жилых участках недвижимости.
    «У нас есть Закон о туризме, который регулирует сдачу в аренду помещений для туристических целей, но сегодня Airbnb отдельно не регулируется», – отметила вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Сандра Сярав.
    Если здание зарегистрировано как жилая площадь или эта территория используются по назначению, волостная управа не имеет право налагать запрет, добавила вице-канцлер Сярав.

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