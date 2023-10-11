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dv.ee

11 октября 2023 в 7:23









Eesti Gaas: из Америки поступил запас газа на осень-зиму

Иллюстративное фото. Фото: Eesti Gaas

По заказу Eesti Gaas на прошлой неделе на финский терминал в Инкоо из Соединенных Штатов Америки прибыл газовый танкер Gui Ying, а вчера на терминал Клайпеды в Литве пришел танкер Seapeak Meridian. Этими поставками компания обеспечила для региона запасы газа на осенние и зимние месяцы, сообщается в пресс-релизе.

«Eesti Gaas сотрудничает с обоими крупными терминалами региона и может покрыть потребности своих клиентов в газе. Хранилища газа в Латвии заполнены до рекордного уровня и позволяют нам спокойно встретить зиму», – отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.