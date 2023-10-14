    Кредиторы какао-бизнеса Аркадия Горлача потеряли более 43 млн евро

    Аркадий Горлач в суде в 2019 году.Фото: Liis Treimann

    В результате процедуры банкротства кредиторы какао-компании Аркадии Горлача Nord Cocoa OÜ потеряли более 43 млн евро.

    В 2018 году принадлежащая Горлачу компания столкнулась с большими трудностями. Руководители пытались сохранить бизнес, набирая все больше и больше кредитов под высокие проценты. Сам Горлач также предоставлял в качестве залога личные поручительства.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Кредиторы какао-бизнеса Аркадия Горлача потеряли более 43 млн евро
Три версии Грюнталя: почему политик заправлялся бензином и дизелем одновременно?
Покупка недвижимости в кредит для сдачи в аренду становится все менее выгодной
Эпицентр
Европрокуратура обвиняет фермеров из Ляэне-Вирумаа в манипуляциях с получением дотаций
Европейская прокуратура обвиняет фермеров и бухгалтера из Ляэне-Вирумаа в махинациях с самофинансированием с целью получения евродотаций: одна и та же сумма переходила от предприятия к предприятию до тех пор, пока это не привлекло внимание Бюро по борьбе с отмыванием денег.
Европейская прокуратура обвиняет фермеров и бухгалтера из Ляэне-Вирумаа в махинациях с самофинансированием с целью получения евродотаций: одна и та же сумма переходила от предприятия к предприятию до тех пор, пока это не привлекло внимание Бюро по борьбе с отмыванием денег.
Все большие материалы
Инвестор
Инфляция в США в сентябре оказалась выше ожидаемой
Новости о том, что инфляция в США в сентябре в годовом выражении осталась на уровне предыдущего месяца, могут подтолкнуть ФРС к дальнейшему повышению ставок.
Новости о том, что инфляция в США в сентябре в годовом выражении осталась на уровне предыдущего месяца, могут подтолкнуть ФРС к дальнейшему повышению ставок.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: цены опустить, зарплаты поднять. Гениальнейший бизнес-план Илона Маска
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Лесопромышленник: когда процентные ставки высоки, государство должно строить
Государство и правительство должны проявлять активность в экономике не во время подъемов, а во время спадов, пишет в своем ответе на опрос лидеров общественного мнения, проведенный Äripäev, руководитель и владелец деревообрабатывающей компании Thermoarena Вахур Пиндма.
Государство и правительство должны проявлять активность в экономике не во время подъемов, а во время спадов, пишет в своем ответе на опрос лидеров общественного мнения, проведенный Äripäev, руководитель и владелец деревообрабатывающей компании Thermoarena Вахур Пиндма.
Все мнения
Интервью
Основатель Vipmedicum: шесть бизнесов на доверии и без диктатуры
В гостях у подкаста «Деловые люди» Роман Хенсон – основатель и руководитель сети клиник Balmed, куда входит клиника красоты Vipmedicum, клиника лечения заболеваний вен и другие проекты.
В гостях у подкаста «Деловые люди» Роман Хенсон – основатель и руководитель сети клиник Balmed, куда входит клиника красоты Vipmedicum, клиника лечения заболеваний вен и другие проекты.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект