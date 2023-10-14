Кредиторы какао-бизнеса Аркадия Горлача потеряли более 43 млн евро

Лесопромышленник: когда процентные ставки высоки, государство должно строить
Государство и правительство должны проявлять активность в экономике не во время подъемов, а во время спадов, пишет в своем ответе на опрос лидеров общественного мнения, проведенный Äripäev, руководитель и владелец деревообрабатывающей компании Thermoarena Вахур Пиндма.
Государство и правительство должны проявлять активность в экономике не во время подъемов, а во время спадов, пишет в своем ответе на опрос лидеров общественного мнения, проведенный Äripäev, руководитель и владелец деревообрабатывающей компании Thermoarena Вахур Пиндма.