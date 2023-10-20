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Екатерина Мереминская

20 октября 2023 в 9:33









Израилю грозит рецессия. Повлияет ли это на Эстонию?

Флаги Израиля на улицах Тель-Авива, 19 октября 2023 года, 13-й день войны. Фото: IMAGO/Stringer, Scanpix

Израиль пережил не только атаку террористов ХАМАС, но и экономический шок – курс шекеля на минимумах, работа предприятий перестраивается, туристический сектор замер. Стране прогнозируют рецессию. Эстония весной подписала с ней крупный оборонный контракт.

После атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль утром 7 октября инвесторы начали выводить деньги из региона, что привело к падению курса национальной валюты. Курс шекеля за первую неделю новой войны потерял 3% относительно доллара США, опустившись до минимальных с 2015 года 4,0072 шекеля за 1 доллар. Это вынудило Банк Израиля объявить о намерении экстренно продать на рынке иностранную валюту из резерва на 30 миллиардов долларов, а кроме того временно предоставить банковской системе еще 15 миллиардов долларов.

Центробанк сосредоточен на стабилизации рынка, чтобы обеспечить «максимальную уверенность для экономики и общества в настоящее время», заявил заместитель управляющего Банка Израиля Эндрю Абир.

Это станет первой интервенцией центрального банка Израиля примерно за два года, отмечало агентство Bloomberg. Всего валютные резервы Банка Израиля на конец августа составляли почти 203 миллиарда долларов.

Заявления замедлили, но не остановили падение. Доллар все еще дороже 4 шекелей. Центробанк считает, что курс надо срочно стабилизировать, и готов пойти на значительное снижение процентных ставок уже на следующей неделе.

На местном рынке облигаций еще до заявления началась распродажа. По словам экономистов Barclays, ралли означает, что рынок ждет понижения ставки на 75 базисных пунктов в течение следующих трех месяцев. «Это чрезмерно, поскольку мы не ожидаем, что Банк Израиля изменит свою учетную ставку в этом году», – все еще консервативны аналитики Barclays.

Как правило, для экспортеров не выгодно резкое падение курса валюты торгового партнера – иностранные товары внутри этой страны дорожают и могут потерять в продажах. Но выгодно для тех, кто возит товары в противоположном направлении.

Для Эстонии Израиль – далеко не основной экспортный рынок, он не входит и в первую десятку, его доля в общем экспорте меньше 1%. Эстония поставляет в Израиль растительные масла, пшеницу и рожь, нефтепродукты, а также пиломатериалы, бумагу и картон. В 2022 году – на 79 миллионов евро, с начала 2023 года – на 47 миллионов евро. Закупает страна у Израиля еще меньше – всего на 24 миллионов евро с начала 2023 года, что, впрочем, резкий рост по сравнению с 14 миллионами евро в 2022 году. Рост объясняется закупкой вооружения и амуниции. Это, видимо, первая партия барражирующих боеприпасов. Их Эстония намерена закупить на 100 миллионов евро у израильской государственной компании Israel Aerospace Industries. Эстония впервые закупает такие боеприпасы. «Наличие такого наступательного потенциала, безусловно, значительно повысит обороноспособность Эстонии», - сказал министр обороны Ханно Певкур в мае, комментируя подписание контракта, ставшего одним из самых дорогих. До этого из Израиля завозили в первую очередь полимеры и лазерные оптические приборы.

Аналитики Citigroup ожидают дальнейшего снижения курса шекеля, так как конфликт, похоже, «вступает в новую фазу», пишет Bloomberg. «Мы ожидаем, что шекель, скорее всего, продолжит снижение из-за текущей неопределенности, даже если темпы потенциального обесценивания будут ограничены Банком Израиля», – отметили аналитики Citigroup Луис Коста и Бхумика Гупта.

«Экономический эффект от всего этого будет немедленным», – считае т Джозеф Зейра, известный экономист, бывший профессор Еврейского университета и автор книги «Экономика Израиля: история успеха и затрат», его цитирует CNBC. Рецессия почти гарантирована, прогнозирует Зейра, поскольку во многих частях Израиля наблюдается падение производительности: остановился туризм, ресторанный бизнес, «люди даже за покупками редко выходят».

В пятницу международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поставило на пересмотр суверенный рейтинг Израиля (А1) с негативным прогнозом. Это означает, что и сам рейтинг вскоре может быть понижен. Ранее рейтинговое агентство Fitch также объявило, что может пересмотреть долгосрочный долговой рейтинг Израиля, также с негативным прогнозом.

«Риск того, что другие враждебные Израилю силы, такие как Иран и «Хезболла», могут присоединиться к масштабному конфликту, значительно возрос, о чем свидетельствуют регулярные перестрелки на израильско-ливанской границе и заявления высокопоставленных чиновников Ирана и «Хезболлы»», – написало Fitch.