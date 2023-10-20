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20 октября 2023 в 7:40









Правительство приняло решение о расширении полигона Нурсипалу

В Эстонии создано семь полигонов, шесть из которых расположены на севере и северо-востоке Эстонии. Действующий уже сегодня полигон Нурсипалу является единственным в Южной Эстонии. Фото иллюстративное. Фото: Andrea Cabajova

Правительство приняло решение о расширении полигона Нурсипалу и компенсационных мерах для самоуправлений с целью укрепления обороноспособности Эстонии и создания подходящих условий для тренировок эстонских подразделений и частей союзников на юго-востоке Эстонии.

«Реальность такова, что агрессия России в Украине продолжается, и Россия была и остается серьезной угрозой безопасности Эстонии. Укрепление национальной обороны Эстонии ускоренными темпами неизбежно. Мы усилили национальную оборону, приобрели и приобретаем новое оружие и боеприпасы, увеличиваем численность призывников и частей территориальной обороны. Также неизбежно улучшение условий обучения, и одной из важнейших частей обучения является практика. Кроме того, крайне важно, чтобы наши союзники, в том числе базирующееся в Выру подразделение США, могли попрактиковаться в обороне Эстонии в здешних условиях», – заявил министр обороны Ханно Певкур.

Правительство решило расширить полигон в ускоренном порядке из соображений безопасности, для чего закон позволяет использовать исключение в интересах национальной обороны.

Вторым решением правительство утвердило компенсационные меры местным самоуправлениям для смягчения неудобств, вызванных использованием полигона. Объем этого ежегодного компенсационного инструмента вырастет с одного миллиона до 1,35 миллиона евро, также расширится и круг получающих его местных самоуправлений – с девяти до 16.

Правительство выплатит задним числом компенсацию за расширение и за 2023 год, как тем самоуправлениям, которые уже соответствуют критериям получателей компенсации, так и тем, на чьей территории расширение, в том числе полигона Нурсипалу, только планируется. Компенсация будет выплачена 16 самоуправлениям: волости Алутагузе, волости Ания, волости Антсла, волости Кадрина, волости Кийли, волости Куусалу, волости Ляэне-Харью, городу Нарва-Йыэсуу, городу Пярну, волости Рыуге, волости Саарде, волости Саку, волости Тапа, волости Тойла, городу Выру и волости Выру.

Певкур отметил, что использование исключения в интересах национальной обороны не означает, что воздействие на окружающую среду будет игнорироваться, и уже сделанные оценки показывают, что, если действовать в ограниченном масштабе, негативное воздействие на окружающую среду исключено.

«Решением правительство утвердило новые границы участка для практических занятий. Важно понимать, что после принятия решения может быть реализована только такая деятельность, влияние которой на окружающую среду исключено. Это означает очень ограниченные действия, такие как вырубка леса на запланированных лесозаготовках и стрельба из оружия малого калибра на этих территориях с сентября до конца января. Чтобы разрешить другие виды деятельности, необходимо провести оценку воздействия и спланировать меры по смягчению последствий. Только тогда правительство может дать разрешение на осуществление этих видов деятельности. Стрельба из крупнокалиберного оружия сегодняшним решением правительства не разрешена», – пояснил министр обороны.

Решением правительства была также инициирована оценка воздействия полигона на территории, относящиеся к Natura 2000. Кроме того, отдельно оцениваются другие виды воздействия на окружающую среду. Для их подготовки используются инвентаризации и исследования, такие как исследование уровня шума и вибрации. Заинтересованные лица могут ознакомиться со всеми оценками воздействия до принятия правительством решения о разрешении этой деятельности.

В дополнение к ежегодной компенсации, установленной правительством, четыре местных самоуправления, связанных с полигоном Нурсипалу, получат единовременную инвестиционную поддержку на общую сумму 10 миллионов евро для улучшения качества жизни населения. Единовременная инвестиционная поддержка составит три миллиона евро для волости Выру, два миллиона для волости Антсла, два миллиона для волости Рыуге и три миллиона евро для города Выру.

Также в разработке пособие, которое будет выплачиваться непосредственно населению на снижение шума и вибрации в жилых домах. Более подробные условия реализации этой меры разрабатываются.

В Эстонии создано семь полигонов, шесть из которых расположены на севере и северо-востоке Эстонии. Действующий уже сегодня полигон Нурсипалу является единственным в Южной Эстонии.