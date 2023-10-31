    Доходы от продаж в розничной торговле продолжают снижаться

    По данным Департамента статистики, совокупный доход от продаж у предприятий розничной торговли в сентябре 2023 года составил 869 млн евро и в сравнении с тем же месяцем прошлого года сократился в постоянных ценах на 7%.

    Доходы книжных магазинов снизились в сентябре на 4%.Фото: Äripäev
    По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, на снижение дохода от продаж у предприятий розничной торговли более всего повлияли магазины промышленных товаров, продажи в которых были на одну десятую ниже, чем в сентябре прошлого года.

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