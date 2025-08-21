Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,01%297,27
  • OMX Riga0,02%919,79
  • OMX Tallinn−0,01%2 026,65
  • OMX Vilnius0,00%1 219,33
  • S&P 500−0,15%6 386,31
  • DOW 30−0,17%44 859,88
  • Nasdaq −0,12%21 148,32
  • FTSE 1000,23%9 309,2
  • Nikkei 225−0,65%42 610,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,65
  • 21.08.25, 15:39

В Италии арестовали подозреваемого в подрыве Nord Stream

Итальянская полиция задержала украинца, которого подозревают в координации атак на газопроводы Nord Stream, сообщила прокуратура Германии.
Утечка газа из Nord Stream осенью 2022 года.
  • Утечка газа из Nord Stream осенью 2022 года.
  • Foto: SIPA/Scanpix
Новости
  • 02.03.25, 12:24
FT: экс-соратник Путина работает над восстановлением поставок по «Северному потоку-2»
Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что бывший соратник Владимира Путина Маттиас Варниг разрабатывает план возобновления работы российского газопровода «Северный поток-2» для поставок в Европу.
Новости
  • 21.08.25, 15:06
Правительство запрещает ввоз российского и белорусского бутана
После скандала с аномальным импортом бутана, о котором писал Äripäev, правительство решило включить российский и белорусский бутан в список государственных санкций Эстонии.
Эпицентр
  • 14.07.25, 08:32
Alexela подозревает нечестную игру: на рынке пахнет запрещенным российским газом
Путаница с товарными кодами и освобождение от санкций группы товаров могли привести к тому, что в Эстонию все еще поступает запрещенный российский газ.
Эпицентр
  • 20.06.25, 09:06
В Эстонию поставляется рекордное количество газа, возникли подозрения в крупном мошенничестве
С начала года в Эстонию поставляется рекордное количество бутана. Некоторые эксперты уверены, что это подсанкционный российский газ, потому что такое количество бутана просто некуда применить.
