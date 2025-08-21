Работодатели будут обязаны обнародовать зарплаты: Союз выступает против

Согласно требованиям директивы ЕС, в середине следующего года работодатели будут обязаны обнародовать информацию о зарплате, включая диапазоны оплаты в объявлениях о вакансиях, а также предоставлять сотрудникам право запрашивать информацию о среднем окладе для аналогичных должностей, передает rus.err.ee.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Shutterstock
Директива также запрещает работодателям спрашивать соискателей об их текущей или предыдущей заработной плате. Член совета центрального союза работодателей Айн Кяпп отметил, что они не согласны с новыми обязательствами для предпринимателей, особенно по части обнародования зарплаты.
«С нашей точки зрения, в частном секторе это должно быть добровольным шагом. Решение о том, как лучше всего предоставить информацию о зарплате соискателю, должно оставаться за работодателем. Многие компании уже указывают диапазоны зарплат в объявлениях о вакансиях, поэтому нет необходимости в дополнительном регулировании. Что касается директивы, то она раздует бюрократию еще больше. В Эстонии свыше 500 компаний, численность штата которых составляет сто и более сотрудников, должны будут отчитываться о зарплатах. Это увеличит административную нагрузку. Кроме того, мы очень сильно сомневаемся, что это поможет решить основную проблему, ради которой была создана директива, – сокращение разрыва в оплате труда», – заявил Кяпп.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В прошлом году пять топ-менеджеров столичных биржевых компаний получили общую компенсацию свыше полумиллиона евро.
Надежный сотрудник — главный залог успеха курьерской компании, поэтому конкуренция за кадры в этом секторе очень высока. Но ценный работник хочет и достойной оплаты.
Средняя процентная ставка по новым ипотечным кредитам в этом году не достигла новых минимальных значений, но в рамках акций встречаются исключительные предложения.
Студия разработки видеоигр Gamecan, которая еще два года назад строила амбициозные планы превратить Пярну в эстонскую Кремниевую долину, обанкротилась. От громких целей остался лишь огромный долг перед сотрудниками.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?