Назад 21.08.25, 16:32 Работодатели будут обязаны обнародовать зарплаты: Союз выступает против Согласно требованиям директивы ЕС, в середине следующего года работодатели будут обязаны обнародовать информацию о зарплате, включая диапазоны оплаты в объявлениях о вакансиях, а также предоставлять сотрудникам право запрашивать информацию о среднем окладе для аналогичных должностей, передает rus.err.ee.

Иллюстративное фото.

Foto: Shutterstock

Директива также запрещает работодателям спрашивать соискателей об их текущей или предыдущей заработной плате. Член совета центрального союза работодателей Айн Кяпп отметил, что они не согласны с новыми обязательствами для предпринимателей, особенно по части обнародования зарплаты.

«С нашей точки зрения, в частном секторе это должно быть добровольным шагом. Решение о том, как лучше всего предоставить информацию о зарплате соискателю, должно оставаться за работодателем. Многие компании уже указывают диапазоны зарплат в объявлениях о вакансиях, поэтому нет необходимости в дополнительном регулировании. Что касается директивы, то она раздует бюрократию еще больше. В Эстонии свыше 500 компаний, численность штата которых составляет сто и более сотрудников, должны будут отчитываться о зарплатах. Это увеличит административную нагрузку. Кроме того, мы очень сильно сомневаемся, что это поможет решить основную проблему, ради которой была создана директива, – сокращение разрыва в оплате труда», – заявил Кяпп.