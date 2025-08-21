Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,01%297,27
  • OMX Riga0,02%919,79
  • OMX Tallinn−0,01%2 026,65
  • OMX Vilnius0,00%1 219,33
  • S&P 500−0,41%6 369,61
  • DOW 30−0,4%44 759,71
  • Nasdaq −0,44%21 080,12
  • FTSE 1000,23%9 309,2
  • Nikkei 225−0,65%42 610,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,59
  21.08.25, 16:32

Работодатели будут обязаны обнародовать зарплаты: Союз выступает против

Согласно требованиям директивы ЕС, в середине следующего года работодатели будут обязаны обнародовать информацию о зарплате, включая диапазоны оплаты в объявлениях о вакансиях, а также предоставлять сотрудникам право запрашивать информацию о среднем окладе для аналогичных должностей, передает rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
Директива также запрещает работодателям спрашивать соискателей об их текущей или предыдущей заработной плате. Член совета центрального союза работодателей Айн Кяпп отметил, что они не согласны с новыми обязательствами для предпринимателей, особенно по части обнародования зарплаты.
«С нашей точки зрения, в частном секторе это должно быть добровольным шагом. Решение о том, как лучше всего предоставить информацию о зарплате соискателю, должно оставаться за работодателем. Многие компании уже указывают диапазоны зарплат в объявлениях о вакансиях, поэтому нет необходимости в дополнительном регулировании. Что касается директивы, то она раздует бюрократию еще больше. В Эстонии свыше 500 компаний, численность штата которых составляет сто и более сотрудников, должны будут отчитываться о зарплатах. Это увеличит административную нагрузку. Кроме того, мы очень сильно сомневаемся, что это поможет решить основную проблему, ради которой была создана директива, – сокращение разрыва в оплате труда», – заявил Кяпп.
