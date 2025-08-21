Назад 21.08.25, 18:52 Капитан танкера Eagle S: «Это была авария на море» Грузинский капитан танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении подводного электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, Давид Вадачкория утверждает, что происшествие стало результатом несчастного случая.

В конце прошлого года Eagle S повредил в Финском заливе несколько кабелей, в том числе электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.

Foto: Imago/Scanpix

«Мы не заметили, как якорь волочился по дну. Это была авария на море», — настаивает капитан в интервью Svenska Yle . Инцидент произошёл на Рождество 2024 года, когда корабль проходил над кабелем. Позднее финские власти провели силовую операцию по захвату судна.

По словам Вадачкории, экипаж Eagle Sподчинился требованию береговой охраны Turva бросить якорь уже в территориальных водах Финляндии. «У экипажа Turva было оружие. Зачем мне было рисковать командой, судном и грузом? У меня не было причин убегать», — пояснил он. Несмотря на то что танкер шёл в международных водах, капитан подчинился приказу, чтобы избежать эскалации.

Капитан резко критикует поведение финских властей во время операции. По его словам, вооружённые сотрудники, не имевшие опыта работы с танкерами, спустились с вертолёта в полном боевом снаряжении, что создало риск катастрофы. «Это было серьёзное нарушение морской безопасности. Мы выполняли все их приказы, не было причин действовать так агрессивно», — считает Вадачкория. Он добавил, что никакого судебного решения экипажу не предъявили, а их телефоны и устройства изъяли.

Судебный процесс по делу начнётся в понедельник в уездном суде Хельсинки. Капитану и двум помощникам предъявлены обвинения в серьёзном ущербе телекоммуникациям, тяжком причинении вреда и других правонарушениях. Прокуратура считает, что экипаж должен был заметить, что якорь тянулся за кораблём почти 90 километров. «Он признал, что якорь был спущен, но это не значит, что действия были умышленными», — подчёркивает защита. Капитан отмечает, что суд сначала должен решить, имеет ли Финляндия юрисдикцию, так как инцидент произошёл за пределами её территориальных вод.

Ущерб от повреждения кабеля, по оценке прокуратуры, составляет миллионы евро. Пострадали интересы операторов связи Elisa и государственной компании Cinia. Хотя связь удалось быстро восстановить по альтернативным каналам, обвинение считает, что действия экипажа создали серьёзную угрозу энергетике и телекоммуникациям.