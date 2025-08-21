Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,01%297,27
  • OMX Riga0,02%919,79
  • OMX Tallinn−0,01%2 026,65
  • OMX Vilnius0,00%1 219,33
  • S&P 500−0,41%6 369,61
  • DOW 30−0,4%44 759,71
  • Nasdaq −0,44%21 080,12
  • FTSE 1000,23%9 309,2
  • Nikkei 225−0,65%42 610,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,59
  21.08.25, 17:00

Хозяйка сыроварни: в трудные времена всегда появляется мысль закрыть бизнес

По словам хозяйки Andre Juustufarm Эрики Королевой, у них с самого начала был четкий план: если сыр не выдастся хорошим, они прекратят и животноводство, а затем закроют бизнес.
По словам Эрики Королевой, весь произведенный сыр идет на продажу, поэтому спроса достаточно.
  • Foto: Jassu Hertsmann
«В самые трудные моменты возникает мысль все прекратить, но тогда встает вопрос — чем еще заниматься», — сказала Эрика Королева. Она не хочет возвращаться к наемной работе, поэтому единственный выбор — продолжать, даже если придется пробиваться сквозь стены.
