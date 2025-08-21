Хозяйка сыроварни: в трудные времена всегда появляется мысль закрыть бизнес

По словам Эрики Королевой, весь произведенный сыр идет на продажу, поэтому спроса достаточно.
Foto: Jassu Hertsmann
«В самые трудные моменты возникает мысль все прекратить, но тогда встает вопрос — чем еще заниматься», — сказала Эрика Королева. Она не хочет возвращаться к наемной работе, поэтому единственный выбор — продолжать, даже если придется пробиваться сквозь стены.
Малый предприниматель, шеф-повар Kaju Köök и владелица Toidukunstistuudio Ольга Каю уже два года не повышает цены на свои групповые курсы. Чтобы не поднимать их стоимость, Каю добавляет другие услуги, позволяющие заработать больше.
Работающий недалеко от Кейла производитель модульных и элементных домов Hilandero Houses OÜ подал заявление о банкротстве после двух лет санации. Последняя надежда рухнула в июле, когда предложения семейной фирмы остались без ответа.
Предприниматель из Ляэнемаа Эрмо Сепп, владеющий свинофермой примерно на 3000 голов, сомневается, что многие свиноводы смогут продолжить деятельность после вспышки африканской чумы свиней и уничтожения поголовья.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?