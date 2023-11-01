    Чистая прибыль Inbank за третий квартал достигла 2,9 млн евро

    Исполнительный директор и председатель правления Inbank Прийт Пылдоя.Фото: RASMUS KOOSKORA

    За третий квартал 2023 года чистая прибыль Inbank составила 2,9 миллиона евро, при этом первые девять месяцев года прибыль достигла 7,4 миллиона евро. Портфель депозитов вырос за год на 40% и по состоянию на конец квартала составил 1 миллиард евро.

    По сравнению с годом ранее общий объем продаж увеличился на 18%, достигнув 182 миллионов евро.

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