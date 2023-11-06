    Активисты просят ЕС не поставлять уран в Россию

    Генеральный директор Алексей Лихачев открывает павильон госкорпорации на Международном форуме Russia EXPO, Москва, Экспоцентр, 4 ноября 2023 года.Фото: IMAGO/Aleksey Nikolskyi

    Германия готовится поставить в Россию партию ядерного топлива. Но Росатом может использовать его в военных целях, предупреждают активисты, а значит это – нарушение санкций о поставках товаров двойного назначения.

    Завод по производству топливных элементов в немецком Лингене, принадлежащий французской группе Framatome, планирует экспортировать обогащенный диоксид урана в Россию, обратили внимание немецкие экологические группы Ausgestrahlt, Bündnis AgiEL, SOFA и российская «Экозащита!». Федеральное министерство окружающей среды Германии подтвердило, что рассматривает заявку «на экспорт остатков ядерного топлива».
    Диоксид урана планируется транспортировать на предприятие «Закрытое акционерное общество МСЗ Машиностроение», входящее в состав российской госкорпорации «Росатом».
    Активисты призывают компанию отказаться от поставок, а чиновников – запретить их как нарушающие санкции. «Росатом» принимает непосредственное участие в войне России против Украины, пишут авторы обращения. Корпорация – ключевой элемент «геополитики» российского режима, у нее монополия во всех сферах, связанных с атомной энергетикой и ядерным оружием в России, она занималась «оккупацией украинской Запорожской АЭС», а также помогала обходить санкции, напоминают они.
    Это означает, что «нельзя исключить военное использование урана из Лингена», пишут экологи. А тогда экспорт будет нарушением Регламента о санкциях ЕС 833/2014 (EU-Sanktionsverordnung 833/2014), запрещающим экспорт товаров двойного назначения в Россию, если они «могут иметь конечное военное использование».

    Framatome без колебаний продолжает вести дела с российской государственной атомной компанией «Росатом», не волнуясь о санкциях ЕС против России.

    Александр Вент
    член альянса AgiEL – противников атомной энергетики в Эмсланде
    С февраля 2022 года из России на завод по производству ядерного топлива ANF в Лингене, дочернюю компанию Framatome, было отправлено не менее 8 партий урана, указывают авторы письма, по двум федеральным государственным лицензиям: в сентябре, ноябре и декабре 2022 года, а также в апреле и мае 2023 года. В августе 2023 года власти Германии выдали новую лицензию на 40 поставок. Первая из этих новых поставок состоялась в сентябре 2023 года.
    Эстония вместе с Латвией и Литвой, а также Польшей и Ирландией просили еще в 2022 году внедрить запрет на любое сотрудничество с Россией в ядерной сфере.

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