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19 ноября 2023 в 10:25









Кая Каллас переизбрана председателем Партии реформ

Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Liis Treimann

Во время съезда Партии реформ, прошедшем 18 ноября, были определены председатель и члены правления политической силы, пишет rus.err.ee.

За место в правлении политической силы боролись 35 человек, но на пост председателя партии была выдвинута кандидатура только премьер-министра Каи Каллас.

Каллас набрала 636 голосов, 295 человек оставили свои бюллетени пустыми: в2018 году Каллас получила 1067 голосов, а в 2020 году - 984.

Места в правлении получили: Кристен Михал (782), Ханно Певкур (711), Юрген Лиги (640), Урмас Паэт (625), Урмас Клаас (577), Калле Лаанет (508), Марко Михкельсон (507), Марис Лаури (500), Эркки Келдо (489), Айвар Сыэрд (481), Урмас Круузе (462), Сигне Рийсало (425) и Андрес Сутт (424).

Вице-председателями партии по предложению Каллас стали Юрген Лиги, Ханно Певкур и Марис Лаури.