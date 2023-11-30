Pipedrive вновь сокращает сотрудников

Тысяча финнов вместо сотни нелегалов: репортаж с Нарвского погранпункта

Эстонские власти готовятся к миграционной атаке – но случится ли она, никому не известно. ДВ и Äripäev провели несколько часов на погранпункте в Нарве, но увидели пока только «несунов», туристов и жителей Финляндии.

Эстонские власти готовятся к миграционной атаке – но случится ли она, никому не известно. ДВ и Äripäev провели несколько часов на погранпункте в Нарве, но увидели пока только «несунов», туристов и жителей Финляндии.