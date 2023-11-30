    Pipedrive вновь сокращает сотрудников

    В ноябре прошлого года компания-разработчик программного обеспечения Pipedrive сократила 143 сотрудника. Примерно половина из них работали в офисах компании в Таллинне и Тарту.Фото: Andras Kralla

    Компания-разработчик программного обеспечения Pipedrive сократит около десяти сотрудников в Эстонии.

    Технический директор Pipedrive Агур Йыги пояснил, что сокращения являются частью структурных изменений компании. Он подчеркнул, что речь не идет о коллективных сокращениях, т.к. в рамках структурных изменений часть людей переводится на работу в другие отделы, а в некоторых странах и вовсе открываются вакансии.

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