    Путин объявил о своем выдвижении в президенты на пятый срок

    Президент России Владимир Путин. Фото: Aynur Mammadov

    Владимир Путин заявил, что будет выдвигаться на новый, пятый президентский срок. Об этом президент РФ сказал после церемонии награждения Героев России в Кремле.

    Как передает корреспондент «Медузы», Путин сообщил об этом участнику «спецоперации», спикеру парламента самопровозглашенной ДНР Артему Жоге.
    «Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает», – заявил Жога журналистам. Он пояснил, что «на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Путин баллотироваться», поэтому, оказавшись в Кремле, он спросил об этом президента.
    Чуть позже Кремль опубликовал запись беседы Путина с Жогой. На видео президент в ответ на предложение баллотироваться говорит: «Спасибо большое, не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас, вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации».
    Накануне Совет Федерации назначил очередные президентские выборы на 17 марта 2024 года. Сегодня ЦИК РФ принял постановление о проведении выборов президента России в 2024 году в течение трех дней – с 15 по 17 марта.

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