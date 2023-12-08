Новости

dv.ee

8 декабря 2023 в 14:37









Путин объявил о своем выдвижении в президенты на пятый срок

Президент России Владимир Путин. Фото: Aynur Mammadov

Владимир Путин заявил, что будет выдвигаться на новый, пятый президентский срок. Об этом президент РФ сказал после церемонии награждения Героев России в Кремле.

Как передает корреспондент « Медузы », Путин сообщил об этом участнику «спецоперации», спикеру парламента самопровозглашенной ДНР Артему Жоге.

«Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает», – заявил Жога журналистам. Он пояснил, что «на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Путин баллотироваться», поэтому, оказавшись в Кремле, он спросил об этом президента.

Чуть позже Кремль опубликовал запись беседы Путина с Жогой. На видео президент в ответ на предложение баллотироваться говорит: «Спасибо большое, не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас, вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации».

Накануне Совет Федерации назначил очередные президентские выборы на 17 марта 2024 года. Сегодня ЦИК РФ принял постановление о проведении выборов президента России в 2024 году в течение трех дней – с 15 по 17 марта.