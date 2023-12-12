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dv.ee

12 декабря 2023 в 8:44









Рост экспорта услуг Эстонии замедлился

Основным партнером по экспорту услуг в третьем квартале этого года была Финляндия, куда более всего предоставлялось туристических услуг. Фото: Andras Kralla/Äripäev

По данным Департамента статистики и Банка Эстонии, экспорт услуг в третьем квартале 2023 года увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года в текущих ценах на 1%, а импорт – на 3%. Услуг было продано на 2,8 миллиарда и закуплено на 2,2 миллиарда евро. Профицит внешнеторгового баланса услуг составил 557 миллионов евро.

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в третьем квартале рост экспорта и импорта услуг наблюдался преимущественно за счет телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг: «Это одни из основных услуг, которые экспортируют из Эстонии и импортируют в Эстонию. Среди них в третьем квартале продавали и покупали больше всего именно услуги по разработке компьютерных программ и консультационные услуги».