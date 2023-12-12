    Рост экспорта услуг Эстонии замедлился

    Основным партнером по экспорту услуг в третьем квартале этого года была Финляндия, куда более всего предоставлялось туристических услуг.Фото: Andras Kralla/Äripäev

    По данным Департамента статистики и Банка Эстонии, экспорт услуг в третьем квартале 2023 года увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года в текущих ценах на 1%, а импорт – на 3%. Услуг было продано на 2,8 миллиарда и закуплено на 2,2 миллиарда евро. Профицит внешнеторгового баланса услуг составил 557 миллионов евро.

    Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в третьем квартале рост экспорта и импорта услуг наблюдался преимущественно за счет телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг: «Это одни из основных услуг, которые экспортируют из Эстонии и импортируют в Эстонию. Среди них в третьем квартале продавали и покупали больше всего именно услуги по разработке компьютерных программ и консультационные услуги».

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Меэлис Мандель: «жажда наживы»?! Заявление Департамента конкуренции демонстрирует перекошенное отношение к бизнесу
Невозвратные банки: почему автоматы принимают не всю стеклянную тару?
Забастовка учителей начнется 22 января
Эпицентр
Строители загнаны в угол: девелоперы перекладывают на нас риски, цена для покупателя растет
«Год за годом договоры для строителей постепенно становятся неравными», - говорит председатель правления Союза строительных предприятий Каупо Колсар.
«Год за годом договоры для строителей постепенно становятся неравными», - говорит председатель правления Союза строительных предприятий Каупо Колсар.
Все большие материалы
Инвестор
Инвесторы – о результатах IPO Infortar: «Трудно поверить, что акции вырастут»
Результаты подписки на Infortar не оставляют впечатления, что в первый торговый день акции вырастут, считает инвестор Тынн Талпсепп.
Результаты подписки на Infortar не оставляют впечатления, что в первый торговый день акции вырастут, считает инвестор Тынн Талпсепп.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: иена растет почти месяц. Почему?
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовый рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовый рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Айлар Вяэртмаа: чтобы избежать бедности, необходимо сократить расходы государства
Публичный сектор должен стать более эффективным. Для этого необходимо создать рабочую группу, сосредоточенную исключительно на этой задаче, пишет Айлар Вяэртмаа в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.
Публичный сектор должен стать более эффективным. Для этого необходимо создать рабочую группу, сосредоточенную исключительно на этой задаче, пишет Айлар Вяэртмаа в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.
Все мнения
Интервью
Производитель шоколада с мухоморами: «Их нет в магазине, только в моем багажнике» внесены уточнения о фирме Stay Young
Что заставляет людей покупать шоколад с ядовитым грибом, и много ли приносит опасный бизнес, рассказал владелец Prana Organics Хорре Салусте.
Что заставляет людей покупать шоколад с ядовитым грибом, и много ли приносит опасный бизнес, рассказал владелец Prana Organics Хорре Салусте.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект