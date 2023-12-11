    ГРАФИКИ: Эстония больше всего экспортирует электрооборудование, импортирует – транспортные средства

    Из товаров в октябре более всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта Эстонии), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), а также транспортные средства (11%). Фото: Andras Kralla

    По данным Департамента статистики, в октябре товаров было экспортировано на 1,5 миллиарда евро и импортировано на 1,8 миллиарда евро. Дефицит товарообмена в октябре составил 307 миллионов евро, что на 24 миллиона евро больше, чем годом ранее, сообщает Департамент статистики.

    Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в прошлом году произошел быстрый рост цен, что существенно повлияло на повышение стоимости товарооборота и создало более высокую сравнительную базу. В этом году сокращение товарообмена продолжилось также в октябре, когда цены на экспортную продукцию снизились по сравнению с прошлым годом на 2,4%. «В последние месяцы экспорт оставался на том же уровне и в августе, в сентябре и октябре составлял до 1,5 миллиарда евро в месяц», – добавила Леппметс.

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