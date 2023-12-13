    Через три недели строитель сможет попасть на стройплощадку только с этой картой

    Цена одной карты – 6,67 евро плюс НСО.Фото: Налогово-таможенный департамент

    В следующем году каждый строитель, работающий на большой стройплощадке, обязан будет использовать персональную карту регистрации рабочего времени. Эти карты уже выпущены, сообщает Налогово-таможенный департамент. Карту должен заказать работодатель, и на данный момент, по данным департамента, уже выдано несколько тысяч карт.

    Как объяснил разработчик НТД Сийм Тамм, для многих строителей такое решение знакомо, например, из практики соседей с севера, где также используется специальная карта Valtti в качестве пропуска на стройплощадку.
    «Цель единой карты регистрации рабочего времени – обеспечить честную конкурентную среду. Это означает, что на стройплощадке работают правильно оформленные люди, о которых есть четкое представление как у генподрядчика, так и у государства, и которым выплачивается справедливая заработная плата», – сказал он.
    Использование карт обязательно на стройплощадках, где работа продлится более 30 рабочих дней и одновременно будет задействовано не менее 20 человек, или на объектах, где общий объем работ составляет более 500 человеко-рабочих дней. За два месяца уже было зарегистрировано более 100 таких стройплощадок.
    Закон уже сейчас обязывает генподрядчика регистрировать крупные стройплощадки и договоры на строительство в электронной среде на сайте НТД, впредь строитель будет обязан провести карточкой у регистратора рабочего времени, и департаменту будет поступать информация о времени, проведенном строителем на объекте. Если у строителя уже есть карта, генподрядчик может разрешить использовать вместо нее, например, мобильное приложение.
    Заказы на карты принимает и выдает компания Hansab AS, которая выиграла соответствующий государственный тендер. Директор по картам компании Hansab AS Текс Вертманн заявил в своем сообщении, что компания совместно с НТД разработала электронную среду, в которой заказы на карты смогут представлять члены правления строительных компаний и уполномоченные ими сотрудники. «Правильно оформленный и оплаченный заказ будет выполняться в течение трех рабочих дней и отправляться согласно указанному заказчиком способу доставки. Стоимость одной карты в соответствии с условиями закупки составляет 6,67 евро плюс НСО», – сказал Вертманн.
    Предполагаемая недоплата налогов в строительстве составляет более 20 миллионов евро ежегодно, сообщил НТД. Данные, полученные по зарегистрированным работам, объектам и сотрудникам будут использоваться департаментом в его анализе рисков, который выявит аномалии в данных и, таким образом, объекты, требующие проверки. «Следующим этапом со стороны Налогово-таможенного департамент будет проверка соблюдения требований», – добавил Тамм.

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