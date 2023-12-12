    В Нарве начинается строительство первого за многие годы полностью нового квартирного дома

    Нарва. Фото иллюстративное.Фото: Николай Андреев

    В декабре начинается строительство первого в Нарве за многие годы полностью нового квартирного дома. Пока что будет возведен только один дом на 45 квартир, при нем парковочное здание, а также зона отдыха и детская площадка, сообщает «Северное побережье».

    Акционерное общество Vallikraavi Kinnisvara, зарегистрированное в Тарту, приступает в Нарве к реализации проекта нового жилого квартала «Joaoru Residentsid» в историческом районе Йоаорг, на улице Раудсилла, 1.
    Стройка развернется на месте снесенного семь лет назад здания Нарвской Юхкентальской средней школы, или бывшей школы №7, рядом со смотровой платформой у реки Нарва «Пятикроновый вид» и неподалеку от Нарвской Александровской церкви.
    Начало строительства несколько раз переносилось из-за начала войны в Украине: Vallikraavi Kinnisvara попросило Нарвскую горуправу продлить сроки выполнения инвестиционных обязательств, взятых компанией еще при покупке недвижимости, и теперь новым сроком вложения в развитие участка по меньшей мере 3,1 миллиона евро установлена середина 2029 года.

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