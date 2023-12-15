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dv.ee

15 декабря 2023 в 9:21









Европейский Союз начнет переговоры о присоединении с Украиной и Молдовой

Каллас на начавшемся в четверг саммите Европейского Союза. Фото: Euroopa Liit

Главы государств и правительств Европейского Союза договорились в четверг в Брюсселе начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.

По словам премьер-министра Каи Каллас, Эстония всегда была убежденным сторонником присоединения к ЕС Украины и Молдовы: «Единство Евросоюза сохраняется, и мы можем смотреть в глаза кандидатам, потому что с ними считаются».