    Европейский Союз начнет переговоры о присоединении с Украиной и Молдовой

    Каллас на начавшемся в четверг саммите Европейского Союза.Фото: Euroopa Liit

    Главы государств и правительств Европейского Союза договорились в четверг в Брюсселе начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.

    По словам премьер-министра Каи Каллас, Эстония всегда была убежденным сторонником присоединения к ЕС Украины и Молдовы: «Единство Евросоюза сохраняется, и мы можем смотреть в глаза кандидатам, потому что с ними считаются».

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