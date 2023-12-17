Новости

dv.ee

17 декабря 2023 в 9:03









Эстония и США подписали соглашение о военном сотрудничестве до 2028 года

Соглашение включает сотрудничество в том числе в учениях, и в развитии необходимой инфраструктуры для приема союзных подразделений. Фото: Raul Mee

Вице-канцлер по оборонной политике Эстонии Туули Дунетон и помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер подписали в Вашингтоне план сотрудничества двух стран сфере безопасности на 2024-2028 годы.

«В качестве подтверждения крепких союзнических отношений между Эстонией и США мы обновили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, в центре внимания которого находится военное присутствие США в Эстонии, вклад в развитие эстонской дивизии, сотрудничество в сфере киберзащиты и совместные закупки для развития возможностей стран Балтии», — отметила Дунетон.

Соглашение также включает сотрудничество в учениях, в развитии необходимой инфраструктуры для приема союзных подразделений и в ряде других областей, представляющих взаимный интерес.

«В соглашении мы также подтвердили поддержку Украины до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. С этой целью мы продолжим сотрудничать с Министерством обороны США в обучении, оснащении, консультировании и оказании помощи Вооруженным силам Украины», — добавила вице-канцлер.

Отметим, что с конца 2022 года в Эстонии в военном городке Таара в Выру расквартированы 600 американских военнослужащих. В частности американские солдаты участввали в совместных учениях «Весенний шторм 2023».