Эстония и США подписали соглашение о военном сотрудничестве до 2028 года
Соглашение включает сотрудничество в том числе в учениях, и в развитии необходимой инфраструктуры для приема союзных подразделений.Фото: Raul Mee
Вице-канцлер по оборонной политике Эстонии Туули Дунетон и помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер подписали в Вашингтоне план сотрудничества двух стран сфере безопасности на 2024-2028 годы.
«В качестве подтверждения крепких союзнических отношений между Эстонией и США мы обновили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, в центре внимания которого находится военное присутствие США в Эстонии, вклад в развитие эстонской дивизии, сотрудничество в сфере киберзащиты и совместные закупки для развития возможностей стран Балтии», — отметила Дунетон.
Соглашение также включает сотрудничество в учениях, в развитии необходимой инфраструктуры для приема союзных подразделений и в ряде других областей, представляющих взаимный интерес.
«В соглашении мы также подтвердили поддержку Украины до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. С этой целью мы продолжим сотрудничать с Министерством обороны США в обучении, оснащении, консультировании и оказании помощи Вооруженным силам Украины», — добавила вице-канцлер.
Отметим, что с конца 2022 года в Эстонии в военном городке Таара в Выру расквартированы 600 американских военнослужащих. В частности американские солдаты участввали в совместных учениях «Весенний шторм 2023».
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!