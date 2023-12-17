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Эгет Веллесте

17 декабря 2023 в 12:21









Каждый пятый муниципалитет Эстонии на грани финансового кризиса, обязательства за год утроились

У 15 из 79 самоуправлений сегодня возникли серьезные финансовые трудности, и просвета в 2024 не ожидается. Фото: Erik Prozes

5 из 79 самоуправлений Эстонии в настоящее время находятся под угрозой реструктуризации, а еще 10 находятся в критическом состоянии, Вейкко Лухалайд, исполнительный директор Союза городов и самоуправлений, предупреждает, что в следующем году эти цифры могут еще увеличиться.

«Если в прошлом году муниципалитеты потратили на обслуживание своих обязательств в среднем 8,2 миллиона евро, то в этом году за десять месяцев было потрачено 26,9 миллиона евро», — сообщил, выступая на Radio Äripäev исполнительный директор Союза городов и самоуправлений Вейкко Лухалайд.