    Каждый пятый муниципалитет Эстонии на грани финансового кризиса, обязательства за год утроились

    У 15 из 79 самоуправлений сегодня возникли серьезные финансовые трудности, и просвета в 2024 не ожидается.Фото: Erik Prozes

    5 из 79 самоуправлений Эстонии в настоящее время находятся под угрозой реструктуризации, а еще 10 находятся в критическом состоянии, Вейкко Лухалайд, исполнительный директор Союза городов и самоуправлений, предупреждает, что в следующем году эти цифры могут еще увеличиться.

    «Если в прошлом году муниципалитеты потратили на обслуживание своих обязательств в среднем 8,2 миллиона евро, то в этом году за десять месяцев было потрачено 26,9 миллиона евро», — сообщил, выступая на Radio Äripäev исполнительный директор Союза городов и самоуправлений Вейкко Лухалайд.

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