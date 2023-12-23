Финские торговые сети ведут кофейную войну

Ярослав Тавгень: революции искусственного интеллекта в ближайшее время не будет
Тот безумный хайп, что происходит сейчас вокруг так называемого «искусственного интеллекта», создал нереалистичные ожидания в отношении того, как эта технология будет развиваться, считает журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.
Тот безумный хайп, что происходит сейчас вокруг так называемого «искусственного интеллекта», создал нереалистичные ожидания в отношении того, как эта технология будет развиваться, считает журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.