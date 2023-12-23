    Финские торговые сети ведут кофейную войну

    В Финляндии цена на кофе за год упала на 9,3 процента. В то же время год назад она выросла на 43%.Фото: IMAGO/Scanpix

    Финские сети магазинов пытаются привлечь покупателей перед праздниками – они понижают цены на кофе, который в этом году сильно подорожал, пишет Helsingin Sanomat.

    Почти в каждом финском продуктовом магазине можно купить кофе Juhla Mokka за три евро. Кофе также является одним из важнейших продуктов, по которому финны выбирают продуктовый магазин, пояснил Юхани Хаара, менеджер по продажам сети SOK.

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