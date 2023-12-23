Финские торговые сети ведут кофейную войну

Старушки у мусорных баков и со спальником в очереди. В Эстонии охотятся на еду

Почти каждый вечер Айри Харк сидит на раскладном стуле около Центрального рынка и ждет. Иногда вместо стула она привозит с собой из Ласнамяэ шезлонг и спальник. Под пальто у нее надета куртка: Айри приходит сюда и в -5, и в -15.

Почти каждый вечер Айри Харк сидит на раскладном стуле около Центрального рынка и ждет. Иногда вместо стула она привозит с собой из Ласнамяэ шезлонг и спальник. Под пальто у нее надета куртка: Айри приходит сюда и в -5, и в -15.