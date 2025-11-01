Невероятные требования туристов: выключите пение птиц и дайте номер телефона осла

По данным Департамента статистики, в августе 2025 года в предприятиях по размещению остановилось 459 200 туристов, что на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года. Зарубежных туристов было на 4% больше, местных туристов – на 2% меньше, чем в прошлом году. Число туристов из Финляндии сокращается четвертый месяц подряд.