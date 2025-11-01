Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,03%290,97
  • OMX Riga−0,21%909,41
  • OMX Tallinn0,23%1 890,56
  • OMX Vilnius−0,29%1 256,57
  • S&P 5000,26%6 840,2
  • DOW 300,09%47 562,87
  • Nasdaq 0,61%23 724,96
  • FTSE 100−0,44%9 717,25
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,68
  • 02.11.25, 12:51

Невероятные требования туристов: выключите пение птиц и дайте номер телефона осла

В Раквере на туристической конференции прошла панельная дискуссия о том, где пролегают границы гостеприимства и чего на самом деле ждут клиенты от сервиса. Прозвучали истории о требованиях, которые порой кажутся просто невероятными.
Знаменитый осел Раквереского замка Миккенс ушел из жизни чуть более трех лет назад.
Координатор по туризму в уезде Ляэне-Вирумаа Майе Урбас, которая в свое время организовала немало крупных свадеб, вспомнила, что в случае международных свадеб родственники из дальних стран начинали ей звонить и спрашивать, какая будет погода и что следует надеть.
