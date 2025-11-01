Невероятные требования туристов: выключите пение птиц и дайте номер телефона осла
В Раквере на туристической конференции прошла панельная дискуссия о том, где пролегают границы гостеприимства и чего на самом деле ждут клиенты от сервиса. Прозвучали истории о требованиях, которые порой кажутся просто невероятными.
Знаменитый осел Раквереского замка Миккенс ушел из жизни чуть более трех лет назад.
Foto: SA Virumaa Muuseumid
Координатор по туризму в уезде Ляэне-Вирумаа Майе Урбас, которая в свое время организовала немало крупных свадеб, вспомнила, что в случае международных свадеб родственники из дальних стран начинали ей звонить и спрашивать, какая будет погода и что следует надеть.
По данным Департамента статистики, в августе 2025 года в предприятиях по размещению остановилось 459 200 туристов, что на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года. Зарубежных туристов было на 4% больше, местных туристов – на 2% меньше, чем в прошлом году. Число туристов из Финляндии сокращается четвертый месяц подряд.
«Хотелось бы быть оптимистом, увидеть больше оптимизма у всех людей, но, к сожалению, в сфере туризма его быть не может. Туризм не восстановится за два-три года. Это как растягивающаяся резинка от брюк», — отметил основатель и руководитель Mustamäe Elamus Spa Андрес Тийк в программе радио Äripäev «Kiired ja vihased».
