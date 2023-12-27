Любили дома, ненавидели в Греции: умер Вольфганг Шойбле

Лаугус: «В Ида-Вирумаа не работает рынок недвижимости, без вмешательства властей жизнь будет только ухудшаться»
Ида-Вирумаа угодил в замкнутый круг: рынок недвижимости нормально не работает – хорошо оплачиваемых рабочих мест мало, потому что негде жить и наоборот, считает руководитель Uus Maa Kinnisvarabüro Яанус Лаугус. Это, как и отсутствие комплексного видения будущего региона, ставит под вопрос его развитие.
Ида-Вирумаа угодил в замкнутый круг: рынок недвижимости нормально не работает – хорошо оплачиваемых рабочих мест мало, потому что негде жить и наоборот, считает руководитель Uus Maa Kinnisvarabüro Яанус Лаугус. Это, как и отсутствие комплексного видения будущего региона, ставит под вопрос его развитие.