Инженер из Ида-Вирумаа взял под контроль стройки Эстонии и помог американскому гению

Константин Карл Зерен (на русский манер Константин Александрович) появился на свет на семейном хуторе Кивисааре, в приходе Вайвара, в ближайших окрестностях Нарвы в 1883 году. Его родители, состоятельные фермеры, сумели дать юноше великолепное по меркам эпохи образование. После школы его отправили в Ригу, где Константину удалось поступить в престижный Рижский политехнический институт, воспитывающий архитекторов и инженеров. Зерен учился в Риге в ту эпоху, когда столица Лифляндской губернии была настоящей меккой для эстонских студентов, только в Тарту и Петербурге эстонцев училось больше. А еще молодой инженер угодил в город в разгар политических страстей и не остался от них в стороне.

Зерен вместе с товарищами основал новую студенческую корпорацию «Лийвика», объединившую эстонцев со свободолюбивыми и оппозиционными по отношению к российскому правительству взглядами. Это случилось после того, как первое эстонское землячество «Вирония» в 1909 году превентивно исключило четырех студентов Политеха, задержанных полицией по подозрению в соучастии в покушении на генерала Кошелева. То, что еще до решения суда корпорация отказалась от своих членов, у многих рижских эстонцев вызвало протест – из которого в том числе и возникло новое Рижское эстонское студенческое общество, позже переименованное в «Лийвика».

Рижское эстонское студенческое общество, 1909. Студенты Рижского политехнического института. Слева в институтской форме сидят архитектор Антон Соанс, в центре – будущий мэр Таллинна Антон Уэссон, а справа – Карл Тарвас. Слева стоят Карл Фельдманн, инженер Александр Бюргер, банкир Генрих Вялямяэ, инженер Константин Зерен, юрист Вольдемар Томсон, Пеэтер Сисаск.

Вместе с Зереном у истоков новой организации стояли и другие молодые эстонцы, впоследствии ставшие знаменитыми – талантливые архитекторы Антон Соанс, Карл Тарвас, автор большинства домов «таллиннского типа» , и Антон Уэссон. Последний, учившийся на курс старше Зерена и выпустившийся в 1910 году, уже в 1919 году на много лет занял пост вице-мэра Таллинна, а в 1934 стал главой столицы. Первое время члены нового землячества собирались на съемной квартире в Риге, в которой жил Уэссон. В будущем связи внутри корпорации стали основой профессионального и политического капитала Константина Зерена. Сам Зерен получил диплом в мае 1911 года – темой его выпускной работы был «Проект бетонного моста через Эмайыги в Тарту». Как ни странно, спустя десятилетие ему и правда довелось построить такой мост.

Война и мир

Для инженера мгновенно нашлась должность неподалеку от родных мест. Уже первым летом после выпуска Зерена назначили в расположенный недалеко от Нарвы Лужский уезд Петербургской губернии, на должность начальника военно-строительных работ. Перед Первой мировой войной Зерен строил жилые дома и казармы, тренировочные плацы, железные и шоссейные дороги в окрестностях Эстонии. После 1915 года молодого эстонца, уже заслужившего первый авторитет в инженерных кругах, военное министерство Империи пригласило консультировать оборонные заводы в Донбассе и на Урале. Одновременно Зерен подает работы на инженерные конкурсы и даже получает первую премию за проект железобетонного моста через реку Луга.

4 fotot Ширококолейный бронепоезд c артиллерийской платформой «WÖITLEJA» с 47 линейными и 3-дюймовыми английскими орудиями в башне. Построен на заводах Таллиннского порта. Захвачен недалеко от Риги в октябре 1919 года.

Казалось бы, в России Константина Александровича ждала блестящая карьера, но сразу после провозглашения эстонской независимости он поспешил в Таллинн, где его товарищи по «Лийвика» вовсю готовились строить новую страну. Уже в 1919 году Зерену поручают начальство над таллиннскими судостроительными заводами. Под его руководством рабочие теперь клепали бронеавтомобили и знаменитые бронепоезда для Освободительной войны. К 1920 году на инженера возлагают еще больше обязанностей – ему поручают все снабжение военно-морских сил молодой республики. Кроме того, Зерен учреждает в Таллинне, на улице Пикк, 20 собственную техническую контору Estoruss.

После заключения Тартуского мирного договора жизнь инженера постепенно возвращается в привычное русло. Он занят бизнесом – торгует книгами по инженерному делу, берется за гражданские заказы по строительству и ремонту, в 1921 году избирается в первый состав Торгово-промышленной палаты. Благодаря таланту и связям в верхах Estoruss получает в том числе выгодные правительственные заказы. Зерен строит в Каламая здание государственной типографии (для печати всех государственных документов – от бумажных денег до паспортов), а также казармы Сил обороны в Выру. Но самым знаменитым проектом, осуществленным Estoruss, стало, пожалуй, строительство нового бетонного моста Свободы в Тарту в 1925 году. Так инженер Зерен воплотил идею, которой занимался еще со студенческой скамьи. Он вообще считался одним из лучших специалистов по мостам в Эстонии – правительственные комиссии привлекали его к оценке состояния старых и новых переправ страны.

Мост Свободы через реку Эмайыги, Тарту. Трехпролетный железобетонный балочный мост по проекту Константина Зерена простоял с 1926 по 1941 год. Длина моста – 64,5 метра. На концах были сооружены лестницы и площадки для пешеходов, берега реки были укреплены. Строительство моста Свободы обошлось в 24,8 миллиона марок. Это был первый железобетонный мост, построенный в Эстонской Республике.

Наконец, на пару с политиком и дипломатом, будущим премьер-министром Августом Реем, Зерен подрабатывал в качестве банкротного управляющего судостроительного завода Беккера в Копли. После распада Российской Империи предприятие осталось без крупных заказов и вынуждено было распродавать сначала имущество, а потом и здания завода. Скорее всего, к этому делу Зерена привлекли как человека, который уже успел поуправлять таллиннскими верфями. Со временем третьим банкротным управляющим завода сделался еще один политик первой величины – Юри Яаксон, президент Банка Эстонии.

В кругу главы государства

Зерен с самого провозглашения независимости вращался в кругу сильных мира сего, но сам долго избегал высоких должностей. Изменилось это после 1933 года, когда под его руководством шли работы по переустройству Екатерининского дворца в Кадриорге под резиденцию главы государства – государственного старейшины. На фоне блестяще выполненной работы 1 мая 1934 года Зерен получил предложение занять пост директора отдела общественных работ Министерства путей сообщения. В качестве подрядной организации при отделе была создана и государственная строительная компания Ehitaja, пост директора которой тоже занял Константин Зерен.

Замок Тоомпеа, 1939 год.

Кадриоргский замок.

Константин Пятс на балконе Кадриоргского замка. 1940 год.

Замок Ору, Тойла.

Foto: muis.ee

Инженер сблизился с главой государства Константином Пятсом, работая буквально его придворным строителем. Он перестраивал для старейшины, а затем президента республики не только Кадриорг, но и «подаренный» Пятсу дворец Ору в Тойла , а также руководил очередной реконструкцией замка Тоомпеа для Рийгикогу. Среди других крупных проектов, в которые был вовлечен Зерен, в том числе будущий индустриальный гигант – первый государственный целлюлозный комбинат под эгидой RMK, основанный в Кехра в 1936 году. Инженер был включен в первый состав правления нового завода.

Новая плотина на целлюлозно-бумажном комбинате Кехра.

Константин Пятс инспектирует строительную площадку целлюлозного завода в Кехра. Июнь 1937 года.

Целлюлозная фабрика Кехра, инженер Зерен. 1937-1938.

Вид с плотины целлюлозно-бумажной фабрики Кехра, строительство которой находится на завершающей стадии.

Foto: Ajapaik

Наконец, в 1937 году AS Eesti Telliskivitehased избрало Зерена сначала членом правления, а затем управляющим директором всех государственных кирпичных заводов страны. Строительные материалы вообще были одной из любимых тем Зерена, который вместе со своим патроном Пятсом боролся за перестройку эстонских городов, и прежде всего столицы, в камне. Под его началом на месте судостроительных заводов в Копли, которыми Зерен когда-то сначала управлял, а потом банкротил, был устроен новый кирпичный завод Eesti Telliskivitehased, задуманный как крупнейший в стране.

«Вчера правление компании Telliskivitehased во главе с председателем правления, инженером К. Зереном, организовало для представителей газеты ознакомительную экскурсию на кирпичный завод в Копли, введенный в эксплуатацию месяц назад. При строительстве завода использовано все современное оборудование, известное современной кирпичной промышленности Западной Европы. Завод в Копли способен производить 10 миллионов кирпичей в год...»

Foto: Digar

«Что же накладывает отпечаток на все наше строительное дело за эти 15 лет, так это то, что деревянные постройки составляют около 90%. Было возможно даже в нашей столице строить трехэтажные деревянные дома. Центры городов и их главные площади оставались обделенными: там возводились лишь отдельные здания, и те казались чуждыми со своим модернистским стилем среди старых, выдержанных в традиционных стилях домов. Если в начале это было еще как-то понятно, то продолжать так впредь все же нельзя», – писал Зерен в программной статье для журнала «Tehnika Kõigile» за 1936 год.

Третий выпуск журнала «Tehnika kõigile». 1936 год. Интересно, что в качестве аргумента против деревянных домов он использовал в том числе упущенную экспортную выгоду: «Используя дерево в качестве строительного материала, мы потеряли возможности для экспорта и понесли убытки на амортизации зданий и пожарном страховании в сумме около 8 миллионов крон в год или за 16 лет почти 130 000 000 крон, что равно двум годовым государственным бюджетам». Инженер одобрял принятое правительством решение о запрете строительства деревянных домов выше двух этажей, налоговые льготы, введенные в Таллинне для строителей каменных зданий, утвержденные в 1935 году. Вполне вероятно, что Зерен и сам приложил руку к этим законопроектам. Под его руководством в Эстонии впервые был проведен «День инженера», съезд специалистов-проектировщиков. Среди прочего съезд вынес резолюцию о необходимости модернизации эстонской строительной отрасли: сокращения деревянного строительства, внедрения новых материалов и технологий, например – пустотелых строительных блоков и водонепроницаемых перекрытий верхних этажей, чтобы вода при тушении пожаров не повреждала здания целиком. Коррупционер, патрон американского гения Во второй половине 1930-х Константин Зерен был едва ли не самым важным лицом в строительной отрасли Эстонии. Как сооснователь союза инженеров и приближенный Пятса он влиял на законодательное регулирование строек, как шеф Eesti Telliskivitehased мог давить на рынок стройматериалов, как чиновник инфраструктурного министерства ведал размещением государственных строительных заказов, а как глава строительной компании Ehitaja – их воплощением.

Директор департамента общественных работ Министерства транспорта Константин Зерен с женой и дочерью.

Foto: Eesti arhiiv

Но и падение инженера было стремительным. 30 января 1938 года Таллиннский окружной суд признал Зерена виновным в том, что, занимая пост директора отдела общественных работ Министерства путей сообщения, он вступил с этим же учреждением в недозволенные для государственного служащего коммерческие сделки и совершил подделку документов. Никаких подробностей дела газеты, уже полностью подконтрольные правительству в «Эпоху молчания», не приводили. Оглашен был лишь приговор – полтора года реального тюремного заключения. В течение года Зерен был формально снят со всех должностей. На следующие несколько лет он почти полностью «исчезает с радаров». Подробности той темной истории еще ждут своего исследователя в судебных архивах Эстонии.

После выхода из тюрьмы Константин Зерен сумел вновь устроиться на службу, теперь уже на более скромную должность служащего в торгово-промышленном предприятии Kivid ja Mullad, занимавшемся поставками стройматериалов и керамических изделий. Он скоропостижно скончался в Рапла в июле 1944 года и был похоронен на кладбище Синимяэ. Единственный ребенок Зерена, доживший до совершеннолетия, дочь Хели, в годы войны училась в Германии на врача, а после эмигрировала в Америку. В Нью-Йорке в 1950 году она вышла замуж за еще одного эстонского эмигранта, молодого ученого Виктора Обета. Потомки инженера сегодня носят фамилию Обет.

Интересно, что самое непосредственное отношение к Зерену имеет и один из самых знаменитых американских эстонцев – архитектор и инженер Август Комендант. В США он считается одним из пионеров строительства зданий и сооружений из напряженного железобетона – эта технология позволяет возводить из бетона тонкие, даже изящные конструкции. Роберт Кэмпбелл, архитектурный критик газеты «Boston Globe» и лауреат Пулитцеровской премии, назвал Художественный музей Кимбелла, построенный Августом Комендантом, «величайшим американским зданием второй половины XX века».

Художественный музей Кимбелла, Kimbell Art Museum, построенный Августом Комендантом. Форт-Уэрт, Техас.

Foto: Wikipedia

Американский инженерный гений был родственником жены Константина Зерена Эллы, носившей в девичестве фамилию Комендант. Сразу после школы Зерен отправил младшего свойственника на учебу в Дрезден, планируя затем сделать его партнером в своей строительной фирме. Хотя Комендант и не вернулся после университета на родину, именно Зерен дал старт его впечатляющей карьере.