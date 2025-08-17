Европейские лидеры прибудут на встречу Зеленского и Трампа

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры прибудут 18 августа в Белый дом на переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме, пишет DW.
- Президент Украины Владимир Зеленский.
- Foto: Scanpix
«По просьбе президента Зеленского я приму участие во встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме», – написала фон дер Ляйен в соцсети Х. Она не уточнила, какие еще лидеры Европы будут в Вашингтоне.
На переговорах также будут Макрон, Стубб, Рютте и Мерц
Спустя несколько минут Ведомство по печати и информации федерального правительства Германии сообщило, что канцлер Германии Фридрих Мерц также отправится с Зеленским в Вашингтон вместе с другими европейскими лидерами. Какими именно, также не уточняется.
«Мерц обсудит ход мирных переговоров и подчеркнет заинтересованность Германии в скорейшем заключении мирного соглашения в Украине. В ходе переговоров будут рассмотрены, среди прочего, гарантии безопасности, территориальные вопросы и дальнейшая поддержка Украины в ее защите от российской агрессии. Сюда относится и сохранение санкционного давления», – сообщили в Берлине.
Президент Финляндии Александер Стубб также написал в соцсети Х, что примет участие в переговорах в Белом доме 18 августа. Международные агентства сообщают, что планы поехать в Вашингтон также подтвердили президент Франции Эмманюэль Макрон и генсек НАТО Марк Рютте.
Ранее портал Politico сообщил со ссылкой на источники, что европейские лидеры отправятся в США для усиления позиции Зеленского на переговорах. Как писал Politico, для этого выбраны Стубб и Рютте, так как они установили особо тесные отношения с президентом США.
По данным портала, цель европейских лидеров в Вашингтоне – «предотвратить любые обострения между Трампом и Зеленским и убедить президента США включить Европу в дальнейшие переговоры». Европа и Украина считают саммит 18 августа «ключевым, чтобы гарантировать отказ Трампа от требований Путина».
Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме 18 августа
15 августа состоялась первая за более чем четыре года очная встреча президентов США и России. Стороны назвали разговор конструктивным, однако не достигли никаких договоренностей о прекращении или приостановке войны в Украине.
На 18 августа Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Белом доме. Президент Украины подтвердил эти переговоры. «Если все сложится удачно, мы назначим встречу с президентом Путиным», – заявил республиканец. Как написал портал Axios, трехсторонние переговоры РФ-Украина-США могут пройти уже 22 августа.
