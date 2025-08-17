Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,06%297,22
  • OMX Riga−1,36%903,6
  • OMX Tallinn0,03%2 036,34
  • OMX Vilnius0,27%1 217,91
  • S&P 500−0,29%6 449,8
  • DOW 300,08%44 946,12
  • Nasdaq −0,4%21 622,98
  • FTSE 100−0,42%9 138,9
  • Nikkei 2251,71%43 378,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,3
  • OMX Baltic0,06%297,22
  • OMX Riga−1,36%903,6
  • OMX Tallinn0,03%2 036,34
  • OMX Vilnius0,27%1 217,91
  • S&P 500−0,29%6 449,8
  • DOW 300,08%44 946,12
  • Nasdaq −0,4%21 622,98
  • FTSE 100−0,42%9 138,9
  • Nikkei 2251,71%43 378,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,3
  • 17.08.25, 15:11

Европейские лидеры прибудут на встречу Зеленского и Трампа

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры прибудут 18 августа в Белый дом на переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме, пишет DW.
Президент Украины Владимир Зеленский.
  • Президент Украины Владимир Зеленский.
  • Foto: Scanpix
«По просьбе президента Зеленского я приму участие во встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме», – написала фон дер Ляйен в соцсети Х. Она не уточнила, какие еще лидеры Европы будут в Вашингтоне.
На переговорах также будут Макрон, Стубб, Рютте и Мерц
Спустя несколько минут Ведомство по печати и информации федерального правительства Германии сообщило, что канцлер Германии Фридрих Мерц также отправится с Зеленским в Вашингтон вместе с другими европейскими лидерами. Какими именно, также не уточняется.

Статья продолжается после рекламы

«Мерц обсудит ход мирных переговоров и подчеркнет заинтересованность Германии в скорейшем заключении мирного соглашения в Украине. В ходе переговоров будут рассмотрены, среди прочего, гарантии безопасности, территориальные вопросы и дальнейшая поддержка Украины в ее защите от российской агрессии. Сюда относится и сохранение санкционного давления», – сообщили в Берлине.
Президент Финляндии Александер Стубб также написал в соцсети Х, что примет участие в переговорах в Белом доме 18 августа. Международные агентства сообщают, что планы поехать в Вашингтон также подтвердили президент Франции Эмманюэль Макрон и генсек НАТО Марк Рютте.
Ранее портал Politico сообщил со ссылкой на источники, что европейские лидеры отправятся в США для усиления позиции Зеленского на переговорах. Как писал Politico, для этого выбраны Стубб и Рютте, так как они установили особо тесные отношения с президентом США.
По данным портала, цель европейских лидеров в Вашингтоне – «предотвратить любые обострения между Трампом и Зеленским и убедить президента США включить Европу в дальнейшие переговоры». Европа и Украина считают саммит 18 августа «ключевым, чтобы гарантировать отказ Трампа от требований Путина».
Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме 18 августа
15 августа состоялась первая за более чем четыре года очная встреча президентов США и России. Стороны назвали разговор конструктивным, однако не достигли никаких договоренностей о прекращении или приостановке войны в Украине.
На 18 августа Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Белом доме. Президент Украины подтвердил эти переговоры. «Если все сложится удачно, мы назначим встречу с президентом Путиным», – заявил республиканец. Как написал портал Axios, трехсторонние переговоры РФ-Украина-США могут пройти уже 22 августа.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 17.08.25, 11:38
Трамп хочет провести саммит с Путиным и Зеленским. Путин требует отдать ему Донецкую область
Глава Белого дома хочет провести 22 августа трехсторонний саммит с президентами РФ и Украины, пишет Axios. Зеленский отказался отдать Путину Донецкую область, отмечает собеседник Reuters.
Новости
  • 16.08.25, 15:22
Райво Варе: Путин получил на Аляске максимальные баллы, Трамп не получил ничего
На встрече на Аляске российский лидер Владимир Путин получил максимальные баллы, а президент США Дональд Трамп не получил ничего, хотя сам оценил встречу на десять баллов по десятибалльной шкале, заявил политический обозреватель Райво Варе.
Новости
  • 16.08.25, 13:37
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник
Президент Украины Владимир Зеленский встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сообщил по итогам их телефонного разговора, передает «Медуза».
Новости
  • 16.08.25, 10:39
Саммит Трампа и Путина: соглашения нет, Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку
15 августа на Аляске прошли первые за более чем 4 года очные переговоры глав США и РФ. Стороны заявляют, что довольны разговором, но соглашения по прекращению войны в Украине по-прежнему нет. DW собрала главное.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

Самые читаемые

1
Новости
  • 16.08.25, 10:39
Саммит Трампа и Путина: соглашения нет, Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку
2
Эпицентр
  • 15.08.25, 07:30
Пустить поезд в Виймси или повесить канатную дорогу? Идеи партий для транспорта в Таллинне
3
Новости
  • 15.08.25, 12:22
ФОТО: криптомиллионеры вернулись в Эстонию
4
Новости
  • 16.08.25, 11:36
Плитка шоколада Kalev за 8 евро. «Люди больше не могут покупать его так же много, как раньше»
5
Подсказка
  • 23.07.25, 06:00
Алкоголь в командировке и сломанная мебель довели работника и работодателя до Госсуда
6
Новости
  • 16.08.25, 15:22
Райво Варе: Путин получил на Аляске максимальные баллы, Трамп не получил ничего

Последние новости

Новости
  • 17.08.25, 16:26
Потерявший в прибыли владелец Lux Express выплатил более миллиона евро дивидендов
Новости
  • 17.08.25, 15:11
Европейские лидеры прибудут на встречу Зеленского и Трампа
ТОП
  • 17.08.25, 14:23
ТОП 40 курьерских компаний: где в I квартале платили самые высокие зарплаты?
Новости
  • 17.08.25, 12:03
Вокруг крупнейшей свинофермы Эстонии установлен запрет на пребывание
Новости
  • 17.08.25, 11:38
Трамп хочет провести саммит с Путиным и Зеленским. Путин требует отдать ему Донецкую область
Новости
  • 16.08.25, 15:22
Райво Варе: Путин получил на Аляске максимальные баллы, Трамп не получил ничего
Новости
  • 16.08.25, 13:37
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник
Новости
  • 16.08.25, 13:19
На маленькой ферме в Вильянди выявлена aфриканская свиная чума

Сейчас в фокусе

Саммит Трампа и Путина: соглашения нет, Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку
Новости
  • 16.08.25, 10:39
Саммит Трампа и Путина: соглашения нет, Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку
По словам адвоката Пауля Кереса, Иван Турыгин (слева) и Сергей Потапенко (справа) уже вернулись в Эстонию
Новости
  • 15.08.25, 12:22
ФОТО: криптомиллионеры вернулись в Эстонию
Президент США Дональд Трамп приветствовал российского лидера Владимира Путина красной дорожкой, что является необычным жестом.
Новости
  • 16.08.25, 15:22
Райво Варе: Путин получил на Аляске максимальные баллы, Трамп не получил ничего
По словам генерального директора Äripäev Игоря Рытова, Путин просчитал все сценарии и опережает Трампа на три хода.
Новости
  • 15.08.25, 16:13
Рытов: одна из целей Путина на Аляске – крайне негативный для Эстонии сценарий
Слушайте в интервью, почему Kalev не поддерживает снижения налога с оборота.
Новости
  • 16.08.25, 11:36
Плитка шоколада Kalev за 8 евро. «Люди больше не могут покупать его так же много, как раньше»
Бери больше, кидай дальше, с людьми помягше, а цены на продукцию - поширше! Что за такой индикатор указывает на инфляцию?
Биржа
  • 16.08.25, 06:00
Вкус биржи: долой спекулянтов, даешь производство! Еще один сигнал инфляции
Джон К. Херли, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями.
Новости
  • 15.08.25, 13:17
США ввели санкции против эстонской криптокомпании и назначили награду за поимку российских владельцев
Хирург Юрий Иванов
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025