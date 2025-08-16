Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,06%297,22
  • OMX Riga−1,36%903,6
  • OMX Tallinn0,03%2 036,34
  • OMX Vilnius0,27%1 217,91
  • S&P 500−0,29%6 449,8
  • DOW 300,08%44 946,12
  • Nasdaq −0,4%21 622,98
  • FTSE 100−0,42%9 138,9
  • Nikkei 2251,71%43 378,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,75
  • OMX Baltic0,06%297,22
  • OMX Riga−1,36%903,6
  • OMX Tallinn0,03%2 036,34
  • OMX Vilnius0,27%1 217,91
  • S&P 500−0,29%6 449,8
  • DOW 300,08%44 946,12
  • Nasdaq −0,4%21 622,98
  • FTSE 100−0,42%9 138,9
  • Nikkei 2251,71%43 378,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,75
  • 17.08.25, 12:03

Вокруг крупнейшей свинофермы Эстонии установлен запрет на пребывание

Департамент сельского хозяйства и продовольствия установил запрет на пребывание в районе крупнейшего в Эстонии свиноводческого комплекса Ekseko для предотвращения распространения африканской чумы свиней.
Свиноферма. Иллюстративное фото.
  • Свиноферма. Иллюстративное фото.
  • Foto: Liis Treimann
«Ekseko — крупнейший в Эстонии и один из крупнейших в Балтии свиноводческих комплексов, где одновременно содержится около 50 000 свиней. Заражение (африканской чумой свиней – ред) стало бы для компании серьезным ударом, восстановление после которого заняло бы годы», — пояснил генеральный директор Департамента сельского хозяйства и продовольствия Раймо Хейнам в распространенном сообщении. Он добавил, что в данный момент сотрудники департамента и свиноводческие предприятия прилагают усилия, чтобы остановить распространение болезни.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 16.08.25, 13:19
На маленькой ферме в Вильянди выявлена aфриканская свиная чума
В волости Вильянди на ферме Tässi была зафиксирована африканская чума свиней, сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA).
Новости
  • 15.08.25, 09:42
Свиновод из Ляэнемаа: не все производители продолжат, многие, скорее всего, прекратят деятельность
Предприниматель из Ляэнемаа Эрмо Сепп, владеющий свинофермой примерно на 3000 голов, сомневается, что многие свиноводы смогут продолжить деятельность после вспышки африканской чумы свиней и уничтожения поголовья.
Новости
  • 14.08.25, 14:19
Десятая часть эстонских свиней будет забита: под угрозой тысячи рабочих мест
Из-за распространения африканской чумы свиней на убой уже отправлены 26 000 домашних свиней. С целью ограничения распространения болезни будет значительно увеличен отстрел диких кабанов, кроме того, правительство предложит дополнительную поддержку для инвестиций в санитарные меры на фермах.
Новости
  • 12.08.25, 13:05
Результаты повторных тестов: все свиньи на ферме Nurme будут уничтожены
Референс-тесты в свиноводческом хозяйстве Nurme дали положительный результат, и все свиньи будут уничтожены.
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

Самые читаемые

1
Новости
  • 16.08.25, 10:39
Саммит Трампа и Путина: соглашения нет, Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку
2
Эпицентр
  • 15.08.25, 07:30
Пустить поезд в Виймси или повесить канатную дорогу? Идеи партий для транспорта в Таллинне
3
Новости
  • 15.08.25, 12:22
ФОТО: криптомиллионеры вернулись в Эстонию
4
Новости
  • 16.08.25, 11:36
Плитка шоколада Kalev за 8 евро. «Люди больше не могут покупать его так же много, как раньше»
5
Подсказка
  • 23.07.25, 06:00
Алкоголь в командировке и сломанная мебель довели работника и работодателя до Госсуда
6
Новости
  • 16.08.25, 15:22
Райво Варе: Путин получил на Аляске максимальные баллы, Трамп не получил ничего

Последние новости

Новости
  • 17.08.25, 12:03
Вокруг крупнейшей свинофермы Эстонии установлен запрет на пребывание
Новости
  • 17.08.25, 11:38
Трамп хочет провести саммит с Путиным и Зеленским. Путин требует отдать ему Донецкую область
Новости
  • 16.08.25, 15:22
Райво Варе: Путин получил на Аляске максимальные баллы, Трамп не получил ничего
Новости
  • 16.08.25, 13:37
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник
Новости
  • 16.08.25, 13:19
На маленькой ферме в Вильянди выявлена aфриканская свиная чума
Новости
  • 16.08.25, 11:36
Плитка шоколада Kalev за 8 евро. «Люди больше не могут покупать его так же много, как раньше»
Новости
  • 16.08.25, 10:39
Саммит Трампа и Путина: соглашения нет, Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку
Биржа
  • 16.08.25, 06:00
Вкус биржи: долой спекулянтов, даешь производство! Еще один сигнал инфляции

Сейчас в фокусе

Саммит Трампа и Путина: соглашения нет, Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку
Новости
  • 16.08.25, 10:39
Саммит Трампа и Путина: соглашения нет, Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку
По словам адвоката Пауля Кереса, Иван Турыгин (слева) и Сергей Потапенко (справа) уже вернулись в Эстонию
Новости
  • 15.08.25, 12:22
ФОТО: криптомиллионеры вернулись в Эстонию
Президент США Дональд Трамп приветствовал российского лидера Владимира Путина красной дорожкой, что является необычным жестом.
Новости
  • 16.08.25, 15:22
Райво Варе: Путин получил на Аляске максимальные баллы, Трамп не получил ничего
По словам генерального директора Äripäev Игоря Рытова, Путин просчитал все сценарии и опережает Трампа на три хода.
Новости
  • 15.08.25, 16:13
Рытов: одна из целей Путина на Аляске – крайне негативный для Эстонии сценарий
Слушайте в интервью, почему Kalev не поддерживает снижения налога с оборота.
Новости
  • 16.08.25, 11:36
Плитка шоколада Kalev за 8 евро. «Люди больше не могут покупать его так же много, как раньше»
Бери больше, кидай дальше, с людьми помягше, а цены на продукцию - поширше! Что за такой индикатор указывает на инфляцию?
Биржа
  • 16.08.25, 06:00
Вкус биржи: долой спекулянтов, даешь производство! Еще один сигнал инфляции
Джон К. Херли, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями.
Новости
  • 15.08.25, 13:17
США ввели санкции против эстонской криптокомпании и назначили награду за поимку российских владельцев
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025