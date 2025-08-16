Вокруг крупнейшей свинофермы Эстонии установлен запрет на пребывание
Департамент сельского хозяйства и продовольствия установил запрет на пребывание в районе крупнейшего в Эстонии свиноводческого комплекса Ekseko для предотвращения распространения африканской чумы свиней.
«Ekseko — крупнейший в Эстонии и один из крупнейших в Балтии свиноводческих комплексов, где одновременно содержится около 50 000 свиней. Заражение (африканской чумой свиней – ред) стало бы для компании серьезным ударом, восстановление после которого заняло бы годы», — пояснил генеральный директор Департамента сельского хозяйства и продовольствия Раймо Хейнам в распространенном сообщении. Он добавил, что в данный момент сотрудники департамента и свиноводческие предприятия прилагают усилия, чтобы остановить распространение болезни.
Предприниматель из Ляэнемаа Эрмо Сепп, владеющий свинофермой примерно на 3000 голов, сомневается, что многие свиноводы смогут продолжить деятельность после вспышки африканской чумы свиней и уничтожения поголовья.
Из-за распространения африканской чумы свиней на убой уже отправлены 26 000 домашних свиней. С целью ограничения распространения болезни будет значительно увеличен отстрел диких кабанов, кроме того, правительство предложит дополнительную поддержку для инвестиций в санитарные меры на фермах.
