17.08.25, 12:03 Вокруг крупнейшей свинофермы Эстонии установлен запрет на пребывание Департамент сельского хозяйства и продовольствия установил запрет на пребывание в районе крупнейшего в Эстонии свиноводческого комплекса Ekseko для предотвращения распространения африканской чумы свиней.

Свиноферма. Иллюстративное фото.

Foto: Liis Treimann

«Ekseko — крупнейший в Эстонии и один из крупнейших в Балтии свиноводческих комплексов, где одновременно содержится около 50 000 свиней. Заражение (африканской чумой свиней – ред) стало бы для компании серьезным ударом, восстановление после которого заняло бы годы», — пояснил генеральный директор Департамента сельского хозяйства и продовольствия Раймо Хейнам в распространенном сообщении. Он добавил, что в данный момент сотрудники департамента и свиноводческие предприятия прилагают усилия, чтобы остановить распространение болезни.