  • OMX Baltic−0,05%296,89
  • OMX Riga0,06%916,66
  • OMX Tallinn−0,58%2 023,89
  • OMX Vilnius0,4%1 219,6
  • S&P 500−0,29%6 449,8
  • DOW 300,08%44 946,12
  • Nasdaq −0,4%21 622,98
  • FTSE 1000,00%9 138,98
  • Nikkei 2250,77%43 714,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,76
  • 18.08.25, 06:00

«Мы вас не выбирали»: почему на выборах в Нарве будет важно не то, кто победит?

За два месяца до муниципальных выборов в Нарве почти ничего не указывает на это событие. Добрая половина самых активных избирателей еще не перебралась со своих дач в квартиры, а политики лишь разминаются перед схваткой.
Корреспондент Деловых ведомостей в Ида-Вирумаа Николай Андреев.
  • Корреспондент Деловых ведомостей в Ида-Вирумаа Николай Андреев.
  • Foto: Николай Андреев
Михаил Стальнухин продолжает критиковать на YouTube унылую действительность, постит в Facebook фото с праздника инваспорта и анонсирует свою новую книгу. Катри Райк показывает по-молодежному динамичное видео с собрания сторонников, приглашает бесплатно прокатиться на корабле по Нарове и в сотый раз рассказывает, почему люди должны страдать в очереди на границе. Алексей Евграфов наверняка скоро в сотый раз заступится за страдающих в очереди — он с новыми силами вернулся из отпуска.
Кажется, всё как всегда, но это будут необычные выборы, поскольку состав избирателей резко изменится. Граждан Эстонии среди нарвитян — чуть меньше половины. Около 13% имеют серый паспорт и смогут выбрать своих представителей в городском собрании в последний раз. Около 36% нарвитян имеют российское гражданство и голосовать теперь не смогут.
Явка в Нарве почти всегда была низкой, а наиболее дисциплинированными избирателями традиционно были пенсионеры, среди которых доля граждан РФ явно больше, чем среди молодежи. Поэтому состав тех, кто будет участвовать в голосовании изменится гораздо больше, чем на 36%. Я предполагаю, что за бортом окажется больше половины тех, кто реально голосовал на муниципальных выборах, а не просто имел право голоса.

Статья продолжается после рекламы

Возможно, оставшиеся избиратели просто махнут рукой на выборы, и явка будет еще ниже, чем в прошлый раз, когда в Нарве она составила лишь 41%. Но более вероятно, на мой взгляд, что оставшиеся избиратели, наоборот, активизируются.
Можно ожидать, что в этих выборах молодежь станет немного более весомой группой избирателей, и это скажется на раскладе сил в горсобрании. С другой стороны, стоит ожидать протестного голосования от тех граждан Эстонии и обладателей серых паспортов, которые раньше на выборы обычно не ходили, но сейчас пойдут отдавать свой единственный голос за себя, за маму, за папу и за соседа.
В итоге Нарвское городское собрание следующего созыва, скорее всего, будет более поляризованным, чем сейчас. Фракциям будет сложнее о чем-либо договориться, шума будет больше, толку — меньше. Но кто именно будет заседать в ратуше, кто составит правящую коалицию и кто станет мэром — не самое важное в этих выборах.
Важнее, что новая городская власть столкнется с проблемой легитимности. На любое решение, которое заденет чьи-либо интересы, депутаты могут услышать от недовольных “мы вас не выбирали!” И от этой проблемы нельзя будет просто отмахнуться.
В своем июльском обращении мэр Катри Райк говорила, что должен быть услышан каждый нарвитянин, независимо от гражданства, и город будет заниматься вовлечением жителей, проводить дискуссии в районах и собирать обратную связь через свою интернет-платформу.
Тут неожиданно можно обратиться к опыту соседей из-за реки. У граждан России в самой России право голоса постепенно стало чисто номинальным, ведь выборы там — неконкурентные. Но даже там власти приходится повышать свою легитимность через вовлечение. Вот, например, призывы из рассылки портала “Госуслуги” гражданам РФ по электронной почте: “предлагайте идеи для развития страны, эксперты выберут лучшие”, “выберите победителей премии”, “выберите культурную столицу”, “участвуйте в собрании управляющей компании вашего района”. То есть, выбрать себе власть вы не можете, зато можете проголосовать за то, в какой цвет нужно красить скамейки.
В Нарве в ситуации, когда местную власть впервые смогут выбирать не все, местным политикам тем более нужно будет доказывать свою легитимность, хотя бы первое время. Люди, которые не постепенно, а резко лишились возможности избирать, сначала будут настроены более критично и захотят обсуждать с местными политиками не только цвет скамеек.
Не-избиратели в какой-то мере всё равно продолжат влиять на местную политику, только теперь не лично на выборах, а через родственников с правом голоса, через группы в Facebook, Telegram-каналы, дискуссии вроде Дня обсуждения “Базар”, а, может, и через какие-то новые платформы для обмена мнениями. С этого конца нарвская политика тоже обещает стать более шумной.
Главный вопрос выборов в Нарве, на мой взгляд, не “кто победит?”, а “как всё это вообще будет работать?” Как политикам, избирателям и не-избирателям в новых условиях сформировать дееспособное горсобрание и не превратить городскую политику в непрерывный скандал?
